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Польша не будет покупать энергию с БелАЭС. Литва благодарна

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поблагодарил Польшу за отказ закупать электроэнергию с Белорусской АЭС.


Литовский дипломат встретился с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве. Стороны обсудили двусторонние политические контакты, сотрудничество в сфере обороны и актуальные вопросы повестки дня Евросоюза.

Линкявичюс отдельно отметил поддержку Польшей проекта по синхронизации энергосистемы Балтии с электросетью Европы.

Напомним, Белорусская АЭС строится в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Именно выбранная площадка вызывает недовольство литовских властей, которые считают ее небезопасной.

Вильнюс призывал другие страны бойкотировать проект, однако не нашел поддержки среди соседей.


В Минске подчеркивают, что БелАЭС строится в соответствии с международными стандартами безопасности.

Эксперты неоднократно отмечали, что закупка электроэнергии с БелАЭС была бы выгодна для Литвы, закрывшей Игналинскую АЭС (ИАЭС) по требованию Евросоюза. Но Вильнюс отказывается из принципиальных соображений.
Источник: sputniknews.ru
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