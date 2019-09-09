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Бердымухамедов приказал завалить Центральную Азию туркменскими компьютерами

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон о кибербезопасности, нацеленный на защиту суверенитета от внешних угроз, и поставил задачу обеспечить страны Центральной Азии компьютерами туркменского производства

Документ был подписан на состоявшемся 6 сентября заседании правительства. 

Для обеспечения сетевой безопасности туркменское правительство совместно с китайскими компаниями Hengsheng Lianhua Investment Management Co. Ltd., Tongfang Hongkong Limited еще в октябре 2018 года открыло свое компьютерное производство — предприятие «Агзыбирлик Тилсиматы». 

Оно должно было выпускать «самые безопасные компьютеры», разрабатывать собственные программы и готовить программистов.

На этом предприятии, основанном «Центром компьютерных технологий» Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, работают спецалисты, сертифицированные китайским Университетом Цинхуа (вуз, который является учредителем компании Tongfang Hongkong Limited).

В 2019 году предприятием «Агзыбирлик Тилсиматы», согласно постановлению Бердымухамедова, произвело 80 тыс. детских обучающих компьютеров, которые от имени президента подарены первоклассникам. 


Загруженная в них программа выполняет 198 различных обучающих функций и располагает тремя языковыми версиями: на туркменском, русском и английском. Все приложения рассчитаны на учеников начальных классов и включают основные предметы, которые будут осваивать дети в школе в первые три года.

Изначально предприятие должно было заниматься импортозамещением, теперь ему поставили другую задачу — начать поставку туркменских компьютеров в ближайшие страны, а также выпускать ноутбуки, планшеты, моноблоки, персональные компьютеры и серверы.

Первую партию персональных компьютеров под собственным брендом планируется выпустить к концу 2019 года. 

«Экспериментальная поставка будет примерно на 3 тысячи компьютеров. При этом годовая мощность предприятия — 500 тысяч компьютеров, то есть за полгода при такой производительности можно будет полностью удовлетворить потребности Туркменистана отечественными компьютерами», — говорится в сообщении.

Государственное агентство подчеркивает, что предприятие сотрудничает с Microsoft и «Интел», которые уже «дали рекомендации заказчикам в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане по приобретению в Туркменистане компьютеров». 


Вхождению на рынок будет способствовать доступная цена туркменской техники, обещают на предприятии.

В планах предприятия наладить серийное производство серверов и до конца года совместно с Ашхабадской городской телефонной сетью провести цифровизацию государственной торговой сети на территории Ашхабада, то есть перевести 186 магазинов, подведомственных Министерству торговли и внешнеэкономических связей, на электронную торговлю. TDH анонсировало сайт с информацией о каждом магазине, сайт о базарах и запуск сайта «умного базара», где можно будет покупать товар без продавцов.

Отметим, что до сих пор всякие электронные стартапы в Туркменистане, как правило, представляющие собой клоны западных проектов, то и дело сталкивались с техническими сложностями. 

Качество мобильной связи и интернета в Туркменистане оставляет желать лучшего, хотя власти регулярно заявляют о планах их развития, а доморощенная социальная сеть «Биз бярде» («Би-Би»), презентованная в декабре 2018 года, сразу же закрылась на техническое обслуживание.
Источник: fergana
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