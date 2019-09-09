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В Беларуси посчитали на сколько подорожают вода, квас и пиво после введения залоговой тары

В Беларуси при внедрении депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки для пищевых продуктов подорожают напитки в ПЭТ-упаковке. Так, минеральная вода подорожает на 2,8%, квас – на 2,5%, напиток безалкогольный – на 2,1%, пиво – на 1%.




Эти данные приводятся в публикации на Национальном правовом интернет-портале по финансово-экономическому обоснованию к проекту указа президента Беларуси «О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки» после публичного обсуждения проекта указа.

Ожидается, что цена напитков в стеклянной упаковке не изменится. 

В итоге «влияние изменения цены на индекс потребительских цен составит около 0,02%», отмечено в обосновании.

Снизятся ли продажи с увеличением цены?

В публикации также сказано, что «не являются убедительными выводы о снижении объемов продаж продуктов пропорционально увеличению их стоимости».

Так, согласно официальным статистическим данным об объемах реализации отдельных продовольственных товаров (алкогольных и безалкогольных напитках) и розничных ценах на них, несмотря на рост цен в 2018 году по сравнению с 2017 годом от 101,1% до 117,2%, рост объемов реализации продукции в 2018 году по сравнению в 2017 годом составил от 100,5% до 121,6%:

на вина игристые рост цены составил 117,0%, рост объема продаж – 109,2%;
на вина виноградные – 104,5% и 109,4% соответственно;
на водку – 107,2% и 100,5%;
на коньяки – 101,1% и 117,6%;
на пиво – 108,6% и 107,3%;
на минеральную воду – 117,2% и 121,6%;
на соки – 106,2% и 103,9%.


«Таким образом, цена – это лишь один из многих факторов, которые могут влиять на величину спроса на товар. При этом неценовых факторов, влияющих на величину спроса значительно больше: наличие заменителей товаров (например, аналогичные продукты в стеклянной таре, цена на которые не увеличится); уровень доходов покупателей и изменение цен на товары первой необходимости; изменение вкусов и предпочтений покупателей и т.д», – отмечается в обосновании.
MyFin.by
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