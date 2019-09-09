Прогноз по валютам: доллар и евро дорожают, что выгоднее покупать в сентябре?
На белорусском валютном рынке в начале сентября у белорусского рубля были не самые лучшие дни – он продолжил падение. Какими будут курсы иностранных валют на текущей пятидневке? Об этом старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.
– Если говорить о внешних валютных рынках, то соотношение евро и доллара за минувшую неделю практически не изменилось и осталось на отметке 1,1040.
При этом российский рубль укрепился к иностранным валютам. Доллар в России подешевел с 66,4 российского рубля до 66 ровно, или на 0,7%. Евро подешевел с 73,3 российского рубля до 72,9, или на те же 0,7%.
При этом к белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты.
Доллар подорожал на 0,43%. Евро вырос в цене на 0,48%. А российский рубль подорожал на 1,15%.
В результате валютная корзина подорожала к белорусскому рублю на 0,8%.
Валютная корзина растет третью неделю подряд. Причем третью неделю подряд дорожают одновременно все три валюты. Скорее всего, эта тенденция по снижению белорусского рубля к иностранным валютам продлится и на этой неделе.
Доллар может подорожать до 2,12 белорусского рубля.
Евро может вырасти до 2,34 белорусского рубля.
А российский рубль может подорожать до 3,23 белорусского рубля за 100 российских.
09:59 09/09/2019
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