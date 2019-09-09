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На чем зарабатывает Белорусская железная дорога?

В прошлом году впервые выручка от оказания непрофильных услуг составила больше, чем от перевозки пассажиров.

На чем зарабатывает Белорусская железная дорога?
Белорусская железная дорога все меньше в совокупной выручке зарабатывает на внешнем рынке и при этом увеличивает в ней долю от продажи непрофильных  услуг и товаров. В прошлом году выручка, полученная за счет содержащихся Белорусской железной дорогой коровников и прочих сопутствующих бизнесов, впервые опередила поступления от пассажирских перевозок, пишет Завтра твоей страны.

Такой вывод можно сделать из информации, опубликованной в очередном проспекте эмиссий облигаций одной из крупнейших бизнес-структур Беларуси.

Согласно размещенным данным, доля внешнего рынка в совокупной выручке Белорусской железной дороги  за последние три года сократилась с 26,34% (в 2016 году) до 24,44% (в 2018 году). Соответственно, в этот период выросло значение внутреннего рынка (с 73,66% до 75,56%).


Грузовые перевозки генерируют основные объемы поступлений, и их доля продолжает расти. Если в 2016 году на услуги по перевозке грузовым транспортом приходилось 77,1% от всего объема выручки Белорусской железной дороги, то в 2018 году – 79,9%. 

Рост в этом сегменте происходил за счет уменьшения доли в перевозках пассажиров. С 12,4% в выручке в 2016 году она сократилась до 9,1% в 2018 году.

Выросла доля «иных видов деятельности», которыми занимаются предприятия Белорусской железной дороги. В 2016 году она составляла 10,5%, в 2018 году – 11%.

Перечень «иных видов деятельности» обширен: Белорусская железная дорога еще с советских времен представляет собой многопрофильную бизнес-империю.  В перечень структурных единиц и филиалов входят крупнейшее в стране транспортно-экспедиционное  предприятие «Белинтертранс – ТЛЦ», научно-исследовательские и сервисные предприятия, газета «Железнодорожник Беларуси». Белорусская железная дорога является одним из крупнейших в стране производителей сельскохозяйственной продукции. Ее отделениям подчинены есть сельскохозяйственных предприятий.


Белорусской железной дороге принадлежат доли в международных транспортно-экспедиционных компаниях «Трансрэйл-БЧ» и «ОТЛК ЕРА», ОАО «Белорусская калийная компания» (42%), страховом операторе «ТАСК»  (35%) и некоторых других компаниях.  

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