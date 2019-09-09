Ярослав Романчук: в отношениях между Беларусью и Россией «все печально и тревожно».
И дополняет, что насмарку пошли все встречи президентов, премьеров, министров, депутатов и рабочих групп: по принципиальным вопросам договоренностей нет.
Известный экономист, подводя итоги работы правительства и Александра Лукашенко, заключает, что слабость последнего – в его политических и экономических желаниях в отношении Кремля.
– Он категорически против трансферта политических полномочий в Москву. Нефтегазовый интеграционный грант – это петля для суверенитета Беларуси. Самое время отказаться от нее, – пишет Ярослав Романчук. – Пора взяться за главное – свою экономику. Она просто обязана работать по мировым правилам, ценам и стандартам.
Конкурентоспособность страны – не в дешевой нефти и газе, не в схемах перетаможки и поставок нефтепродуктов, а в раскрепощении человеческого, предпринимательского капитала, в создании эффективной системы госуправления, в превращении Беларуси в страну более семи миллионов стейкхолдеров приватизации, развития частного сектора и открытой конкуренции.
Беларусь должна конкурировать институтами, качеством корпоративного управления, а не сомнительными схемами по продаже энергетических товаров.
Беларусь должна конкурировать судами, правоохранительными структурами защиты жизни и прав собственности всех тех, кто решает работать в нашей стране. Именно так можно привлечь в Беларусь десятки миллиардов долларов денег убегающих из России бизнесменов. Именно так можно реально провести диверсификацию и вестернизацию Беларуси.
Для этого нам не нужны формальные дорожные карты с Россией. Нам вообще не нужен проект «Союзное государство». Кремль по факту не готов к единому рынку по тем товарным позициям, которые важны Беларуси. Значит, нужно набраться смелости и смотреть вперед.
Только для начала белорусской власти надо перестать гнобить и наклонять белорусских избирателей, производителей и предпринимателей.
09:18 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».