"Госкомимуществом принято решение на базе наших предприятий и ряда банков создать госкорпорацию. Документ подготовлен и находится на согласовании. Я надеюсь, что в ближайшие время мы выйдем на завершающий этап", - сказал Васильев в интервью телеканалу СТВ.





"Первое: мы изучили опыт соседних стран, Западной Европы. Мы разработали инструменты, подготовили документы, необходимые для этой работы, и самое главное — опробовали это все на практике (на предприятии "Белавтодор" – ИФ)", - уточнил первый зампредседателя ГКИ.









Кроме того, проведена работа по подбору независимых директоров. "Мы вышли с инициативой создать реестр независимых директоров. (…) Сегодня с удовлетворением хочу отметить, что есть очень серьезные люди, которые имеют значительный опыт работы в управлении. Это не только банковский сектор, это ТЭК Российской Федерации, это инжиниринговые компании Беларуси, руководители этих компаний. Они готовы поучаствовать в этом проекте", - рассказал Васильев.





По его словам, вопрос по вознаграждению таких директоров также уже решен. "Бонусная часть им будет выплачиваться только за показатели, которые достигло предприятие. Основная часть - ежеквартально", - сообщил Васильев.



