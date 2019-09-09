Госкомимущество предлагает создать госкорпорацию на базе ряда предприятий и банков
Государственный комитет по имуществу (ГКИ) инициирует создание госкорпорации на базе ряда предприятий и банков, сообщил первый заместитель председателя ГКИ Алексей Васильев.
"Госкомимуществом принято решение на базе наших предприятий и ряда банков создать госкорпорацию. Документ подготовлен и находится на согласовании. Я надеюсь, что в ближайшие время мы выйдем на завершающий этап", - сказал Васильев в интервью телеканалу СТВ.
"Первое: мы изучили опыт соседних стран, Западной Европы. Мы разработали инструменты, подготовили документы, необходимые для этой работы, и самое главное — опробовали это все на практике (на предприятии "Белавтодор" – ИФ)", - уточнил первый зампредседателя ГКИ.
Кроме того, проведена работа по подбору независимых директоров. "Мы вышли с инициативой создать реестр независимых директоров. (…) Сегодня с удовлетворением хочу отметить, что есть очень серьезные люди, которые имеют значительный опыт работы в управлении. Это не только банковский сектор, это ТЭК Российской Федерации, это инжиниринговые компании Беларуси, руководители этих компаний. Они готовы поучаствовать в этом проекте", - рассказал Васильев.
По его словам, вопрос по вознаграждению таких директоров также уже решен. "Бонусная часть им будет выплачиваться только за показатели, которые достигло предприятие. Основная часть - ежеквартально", - сообщил Васильев.
09:07 09/09/2019
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