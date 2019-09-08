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Составлен Топ-100 крупнейших мировых компаний по выручке

Данные для Топ-100 были взяты из рейтинга крупнейших компаний мира Fortune Global 500. Выручка компаний подсчитана за 2018 год.

Крупные компании по всему миру пожинают плоды глобализации экономики. Многие из перечисленных компаний получают сотни миллиардов долларов. Ежегодно журнал Fortune публикует рейтинг крупнейших компаний мира по доходам. Данная визуализация, созданная howmuch, представляет топ-100 компаний, предоставляя информацию о том, где находятся компании и какие отрасли они представляют.

В совокупности 100 крупнейших компаний мира получили доход более 15 триллионов долларов.

В топ 100 компаний представлены 17 стран.
 
Более половины из 100 самых ценных компаний мира находятся в США (35 компаний) или Китае (23 компании).
 
100 самых ценных компаний мира распределены по различным отраслям, особенно широко представлены в сфере энергетики, транспорта и финансовых услуг.
thinktanks.by
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