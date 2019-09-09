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“Трайпл” Юрия Чижа оказался самым убыточным предприятием за первое полугодие

Телеграм-канал Эканоміка подвел итоги финансовой деятельности за первую половину 2019 года среди крупных предприятий страны.

“Трайпл” Юрия Чижа оказался самым убыточным предприятием Беларуси (минус 126,9 млн рублей).

Мозырский НПЗ вернулся в список самых прибыльных компаний с +244,1 млн руб.

Гомсельмаш, на который ездил, заработал только 82 тыс. рублей. руб чистой прибыли

Цементные заводы получили финансовую помощь на $1 млрд.

Жлобинский БМЗ имеет убытки от реализации продукции (19,1 млн руб.), а чистая прибыль мизерная – 17 тыс. руб. ребро. Компания имеет проблемную дебиторку перед Россией на сумму около 300 млн руб. Дефицит оборотки на предприятии – почти 2 млрд руб.

Чистая прибыль Белшины – только 1,3 млн руб. Рентабельность продаж шинников за 6 месяцев – 0,79%.


БЕЛАЗ еще увеличивает прибыль, но складские запасы выросли в 1,5 раза – с 200 до 300 млн руб., падает экспорт самосвалов.

Добрушская фабрика “Герой труда” нарастила проблемные долги до 200 млн руб.

Сахарные заводы в Жабинке, Городее, Слуцке и Скиделе вышли на прибыльную работу благодаря раннему началу периода летних закаток.

Компании группы Dana Holdings имеют бешеную рентабельность: Зомекс Инвестмент – 66,8%, Дана Астра – 44,7%.

Чистая прибыль строителей Беларуской АЭС за полгода – 0,5 млрд руб., чистая прибыль Беларуськалия  – 0,6 млрд руб

МТЗ сократил выручку, прибыль от реализации обвалилась в 2 раза, снижаются отгрузки тракторов на экспорт.
Беларуская праўда
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