“Трайпл” Юрия Чижа оказался самым убыточным предприятием за первое полугодие
Телеграм-канал Эканоміка подвел итоги финансовой деятельности за первую половину 2019 года среди крупных предприятий страны.
“Трайпл” Юрия Чижа оказался самым убыточным предприятием Беларуси (минус 126,9 млн рублей).
Мозырский НПЗ вернулся в список самых прибыльных компаний с +244,1 млн руб.
Гомсельмаш, на который ездил, заработал только 82 тыс. рублей. руб чистой прибыли
Цементные заводы получили финансовую помощь на $1 млрд.
Жлобинский БМЗ имеет убытки от реализации продукции (19,1 млн руб.), а чистая прибыль мизерная – 17 тыс. руб. ребро. Компания имеет проблемную дебиторку перед Россией на сумму около 300 млн руб. Дефицит оборотки на предприятии – почти 2 млрд руб.
Чистая прибыль Белшины – только 1,3 млн руб. Рентабельность продаж шинников за 6 месяцев – 0,79%.
БЕЛАЗ еще увеличивает прибыль, но складские запасы выросли в 1,5 раза – с 200 до 300 млн руб., падает экспорт самосвалов.
Добрушская фабрика “Герой труда” нарастила проблемные долги до 200 млн руб.
Сахарные заводы в Жабинке, Городее, Слуцке и Скиделе вышли на прибыльную работу благодаря раннему началу периода летних закаток.
Компании группы Dana Holdings имеют бешеную рентабельность: Зомекс Инвестмент – 66,8%, Дана Астра – 44,7%.
Чистая прибыль строителей Беларуской АЭС за полгода – 0,5 млрд руб., чистая прибыль Беларуськалия – 0,6 млрд руб
МТЗ сократил выручку, прибыль от реализации обвалилась в 2 раза, снижаются отгрузки тракторов на экспорт.
08:42 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».