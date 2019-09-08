Известно, что Минск словно чудовищный пылесос высасывает квалифицированную рабочую силу со всей страны. Однако за пределами МКАД есть 118 районов и 10 городов областного подчинения. Какие потери несут регионы в битве за кадры?





По официальным данным, за период с 2010-го по 2018 год из 128 регионов «исчезли» 336,7 тыс. человек занятого населения. Падение числа занятых связано с разными факторами. Самыми важными факторами являются старение населения и увеличение доли пенсионеров и отток рабочей силы в Минск и за границу (трудовая миграция). Причем на первый фактор сокращения занятости влияет второй.





Трудовые мигранты перестают быть постоянным населением на бывшем месте жительства и часто заводят семьи и рожают детей в новой локации. Так миграция ускоряет опустение и старение белорусской провинции.





Получается замкнутый круг: в провинции нет хорошей высокооплачиваемой работы, потому что некого нанять – квалифицированные кадры давно переехали. Нет и нормального спроса на что-то новое, так как в регионах остаются бюджетники и слабо мотивированный персонал госпредприятий.





За 8 лет рост занятости наблюдался только в 9 регионах из 128. При этом все случаи роста весьма специфические. В Минском, Смолевичском, Дзержинском и Логойском районах действует эффект столичной агломерации. Часть производств и точек оказания услуг ради экономии на издержках выносится в ближний пригород Минска.





В Островецком районе приток кадров связан со строительством Белорусской АЭС. В Брестском, Могилевском, Гомельском и Гродненском районах на уровень занятости позитивно влияет расположение вокруг областных центров. Работает примерно та же схема, что с минской агломерацией, только в меньших масштабах.





В названных 9 районах увеличение занятости за 2010-2018 гг. составило 64,2 тыс. человек, из которых 45,1 тыс. обеспечил Минский район. Также Минский район занял первое место по темпам прироста занятого населения – +43,6% за 8 лет.





В остальных городах и районах Беларуси отмечался отток кадров из экономики. За рассматриваемый период 119 регионов потеряли 400,8 тыс. человек.





Меньше всего кадров как в относительном (минус 2,1%), так и в абсолютном выражении (минус 0,3 тыс. человек) утекло из Шкловского района. 20 районов Беларуси упустили 20+% от всей рабочей силы, 33 района – от 15% до 20%, 42 города и района – от 10% до 15%, 16 городов и районов – от 5% до 10% и 8 городов и районов – от 2% до 5%. Аутсайдерами по проценту упущенных кадров являются Шарковщинский, Круглянский, Браславский, Зельвенский, Мстиславский, Сенненский, Шумилинский, Хотимский, Лоевский и Россонский районы.





На 10+ тыс. человек занятость уменьшилась в 8 регионах: Гомель (минус 31,4 тыс.), Витебск (минус 20,7 тыс.), Могилев (минус 20,2 тыс.), Бобруйск (минус 14,5 тыс.), Борисовский район (минус 10,8 тыс.), Оршанский район (минус 10,6 тыс.), Брест (минус 10,4 тыс.) и Молодечненский район (минус 10 тыс.).





Среди этих регионов наибольший относительный отток кадров испытали Молодечненский (минус 15,3%), Оршанский (минус 14,4%) районы и Бобруйск (минус 14,2%). В первой половине 2019 года негативная тенденция продолжилась. За 6 месяцев занятость уменьшилась во всех областях (на 12,1 тыс. человек), кроме Минской. Минскую область (+0,4 тыс. человек) «спасает» благополучный Минский район. В столице занятость выросла на 4 тыс. человек.





В целом по Беларуси количество занятых в экономике сократилось к 2018 году на 7,6 тыс. человек (минус 0,2%). Правительство и местные власти проваливают показатель по занятости, который чиновники утвердили в прошлом году.

