Новая китайская цифровая валюта будет похожа на Libra от Facebook

Му Чанчунь, заместитель директора департамента платежей Народного банка Китая, сказал, что разработка криптовалюты поможет защитить валютный суверенитет страны по мере расширения коммерческого применения таких валют.





Он сказал, что токены будут такими же безопасными, как и бумажные банкноты, выпущенные центральным банком, и могут использоваться даже без подключения к интернету.

