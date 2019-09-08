Новая китайская цифровая валюта будет похожа на Libra от Facebook
По словам высокопоставленного сотрудника центрального банка, предлагаемая Китаем новая цифровая валюта будет иметь некоторые сходства с Libra от Facebook и сможет использоваться на основных китайских платежных платформах, таких как WeChat и Alipay, пишет Reuters.
Му Чанчунь, заместитель директора департамента платежей Народного банка Китая, сказал, что разработка криптовалюты поможет защитить валютный суверенитет страны по мере расширения коммерческого применения таких валют.
Он сказал, что токены будут такими же безопасными, как и бумажные банкноты, выпущенные центральным банком, и могут использоваться даже без подключения к интернету.
15:54 08/09/2019