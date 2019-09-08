Легендарный Volkswagen "Жук" стал электромобилем

Легендарный автомобиль оснастили электроприводом, 1-ступенчатой коробкой передач и аккумуляторной системой VW e-up!.





Комплектующие предоставляет VW, а переоборудованием занимается специализированная компания eClassics.





Аккумуляторная система встроена в днище и состоит из 14 модулей, каждый мощностью 2,6 кВт·ч. Модули литий-ионных аккумуляторов вместе обеспечивают выработку энергии до 36,8 кВт·ч. Из-за батарей усилили шасси и тормоза. В результате общий вес автомобиля увеличился до 1280 кг. При этом e-Beetle разгоняется до 50 км/ч за четыре секунды и до 80 км - за восемь секунд. Его максимальная скорость - 150 км/ч, а заряда хватает на 200 км.









Если во время поездки у e-Beetle электричество заканчивается, то комбинированная система зарядки позволит быстро накопить энергию. В компании утверждают, что для поездки на расстояние более 150 км достаточно около часа.





Кроме того, концепцию модульной замены хотят использовать и для последующего преобразования других исторических автомобилей в элетрокары. "Мы уже работаем вместе над подготовкой платформы для автобуса. E-Porsche 356 также может быть реализован в будущем", - сказал Томас Шмолл, член совета директоров Volkswagen Group Components.