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Тоталитарные контрабандисты: как белорусская водка попадает в Северную Корею

Знакомство с докладами экспертов комитета Совета безопасности ООН по контролю за санкциями в отношении Северной Кореи - дело увлекательное, детективное и временами забавное. Чего стоит только отчет о захвате более 100 тысяч бутылок белорусской и российской водки. Которая считается предметом роскоши и запрещена в странах ЕС к экспорту в страну чучхе.

Партию белорусской водяры из 15 600 бутылок на 14 с небольшим тысяч долларов перехватили в ноябре в Роттердаме. Затем в минувшем феврале европейские таможенники изъяли товар уже российского производства. Девяносто тысяч бутылок на 27 125 долларов.

Резолюция Совета безопасности ООН запрещает поставлять в КНДР "предметы роскоши", но их список каждая страна определяет сама. В Японии, например, это не только косметика, дорогой алкоголь, сантехника, автомобили, бытовая электротехника, но и, например, деликатесный тунец. А также мраморная говядина "вагю" - ее говорят, обожает товарищ Ким Чен Ын.


Содержание соответствующих списков в России и Китае мне неизвестно. Но из Германии и других стран ЕС, например, тоже нельзя экспортировать в КНДР дорогие автомобили. Однако во время последней встречи с Трампом во вьетнамской столице Ханое Ким Чен Ын спокойно рассекал на шикарном бронированном лимузине Мерседес Майбах. Германский производитель автомобиля сообщил, что понятия не имеет, как эта штука попала в Пхеньян.

Кстати, в столице КНДР весной открылся после ремонта универмаг "Тэсон", где вниманию северокорейской номенклатуры и непманов предложен большой ассортимент товаров, запрещенных международным сообществом к ввозу в Народно-демократическую республику.
Василий Головнин, Facebook
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