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Мошенский рассказал, сколько перерабатывает молока и зачем купил «Рублевский»

Бизнесмен Александр Мошенский, владелец группы «Санта» назвал объемы переработки молока. По его словам, предприятия группы перерабатывают более 1 млн т молока.

«Молочный комбинат — это непременный атрибут сырьевой зоны. Поэтому, собственно, покупая молочные предприятия, мы укрупняемся и усиляемся с точки зрения сырья и каких-то производственных площадок. Всего, я думаю, что с учетом вновь приобретенных, у нас около 1,2 млн т молока. Если брать в целом в рамках Беларуси, это наверное процентов 15-20 от общего молока, произведенного в Беларуси», — заявил он в интервью ОНТ.

В прошлом году «Савушкин продукт» выкупил госпакет акций ОАО «Березовский сыродельный комбинат» за 86,3 млн рублей. По словам бизнесмена у группы есть 3-4 производственные площадки, которые выпускают 40-50 т сыра.


Также Александр Мошенский пояснил, зачем «Санта» купила сеть магазинов «Рублевский». Она была необходима, чтобы выйти на рынок розничной торговли беларусской столицы. Ребрендинг «Рублевского» в Минске уже стартовал.

«Покупка «Рублевского» — это просто решение, которое было направлено на понимание того, что по регионам Беларуси мы сможем развиваться самостоятельно за счет строительства новых магазинов, а в Минске уже, собственно, рынок практически сформирован и поэтому вхождение на рынок Минска должно быть связано с покупкой какого-то из игроков. Ну вот предложение «Рублевского» на тот момент показалось нам оптимальным», — сказал Александр Мошенский.

По словам бизнесмена, оборот ГК «Санта» уже превысил 1,5 млрд долларов.
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