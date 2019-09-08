Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Китай стремительно сокращает кредитование Беларуси. Что произошло?

По данным Министерства финансов, в январе—июле текущего года правительство РБ погасило задолженность перед банками Китая на 410,9 млн. долларов, а одолжило в КНР всего 33,4 млн. долларов, пишет banki24.by.

Средства Беларуси предоставил Экспортно-импортный банк Китая. Столь значительное сокращение задолженности перед КНР является следствием, возможно, сложной финансовой ситуации в самом Китае, где многим банкам грозит банкротство, долларов в стране не хватает, а курс юаня стремительно падает по отношению к доллару.

На таком фоне долговые отношения с Россией выглядят вполне благополучными. За семь месяцев текущего года правительство Беларуси привлекло 448 млн. долларов от правительства и банков РФ, тогда как выплачено было всего 403,9 млн. долларов.

Таким образом, Беларусь фактически рефинансирует задолженность перед Россией, даже без получения специального правительственного кредита. Всего в январе—июле 2019 года правительство РБ получили из-за границы займы на 559,8 млн. рублей.


Кроме кредитов из Китая и России было получено 57,9 млн. долларов от МБРР и 20,5 млн. долларов от ЕБРР и СИБ. География погашения была более обширной. Кроме выплат Китаю и России, было выплачено 176,5 млн. долларов Евразийскому фонду стабилизации и развития, 36,6 млн. долларов — МБРР, 0,8 млн. долларов — ЕБРР и СИБ и — 0,7 млн. долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

В результате внешний государственный долг Беларуси за семь месяцев сократился на 0,4 млрд. долларов (с учетом курсовых разниц) и составил на 1 августа текущего года 16,5 млрд. долларов. Внутренний государственный долг за рассматриваемый период вырос на 0,3 млрд. рублей и достиг на 1 августа 9,2 млрд. рублей.

Минфин разместил на внутреннем рынке облигации на 651,2 млн. долларов, а погасил облигации на 160,3 млн. долларов и 227,2 млн. рублей. Совокупный валютный и рублевый государственный долг РБ с начала года уменьшился на 2,6 млрд. рублей и составил на 1 августа 2019 года 42,7 млрд. рублей.

Большая часть данного снижения обусловлена уменьшением курсов иностранных валют по отношению к белорусскому рублю.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru