Мошенский назвал особенности беларусского бизнеса





«Если сравнивать с ближайшими восточными соседями, то мы говорим, что у нас действительно практически нет коррупции. Вопросы, которые можно и нужно решать с чиновниками, то они решаются без конвертов. Если мы говорим об экономике, то опять мы понимаем, что у нас еще большая часть экономики находится в руках государства и пока, если ты занимаешься бизнесом, то приветствуются проекты гринфилда. Ты начинаешь проект с нуля, строишь что-то что раньше не существовало и никак не связано с приватизационными процессами. Если сравнивать с точки зрения Запада, то я, по-прежнему считают, что у нас конкуренция меньше и количество отраслей, где ты можешь себя применить, и количество сервиса, и подход к сервису, то есть, он абсолютно ниже. Поэтому возможностей в этом плане гораздо больше в плане заработка», — отметил он.





Вместе с тем Александра Мошенского заботит бизнес-климат в стране. Он является членом Совета по развитию предпринимательства.









«Стратегическая позиция — это бизнес-климат. Об этом говорят все предприниматели, и руководитель совета Турчин. Потому что не только нас, людей, которые работают в совете, но и в принципе предпринимателей волнуют указы, которые на сегодняшний день обсуждали по ответственности и смягчению этой ответственности. На самом деле это все равно сводится к тому, что должен быть выстроен правильный правовой баланс, когда будем понимать, предприниматель будет понимать, что на его стороне находится тоже определенный баланс и судьба эта взвешивается. С этой точки зрения бизнес-климат это вопрос рассуждения совета, как мы можем на его повлиять. А второй момент — это какая-то конкретная работа, потому что мы работаем над Налоговым кодексов, работаем над каким-то конкретными обращениями предпринимателей. Последнее, что обсуждали: возможность оказания спонсорской помощи сельскохозяйственным предприятиям на тот предмет, что если люди занимаются бизнесом, оказывают помощь сельскохозяйственным предприятиям, инвестируют деньги, чтобы эти затраты можно было отложить на себестоимость продукции, а не заплатил сначала налог на прибыль, а потом помоги сельхозпредприятию», — сказал бизнесмен.





Соответствующий указ президента был подписан на неделе.





Александр Мошенский контролирует группу компаний «Санта». По его словам, оборот группы уже превышает 1,5 млрд долларов. Она перерабатывает 15-20% беларусского молока.