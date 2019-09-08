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Откуда деньги в золотовалютном резерве Беларуси и хватит ли их на черный день?

По предварительным данным Нацбанка, международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2019 года составили 8,891 млрд долларов.

Если судить по цифрам, два месяца подряд Беларусь обновляет исторический максимум последних семи лет. Так, золотовалютные резервы выросли на 4,1% в июле и на 3% в августе. Всего же с начала года заначка страны выросла почти на четверть (24,2%).

- Резервы растут по той простой причине, что приток валюты в заначку государства превышает те суммы, которые мы выплачиваем на возврат долгов, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Количество запасов не гарантирует, что в экономике все будет хорошо или плохо. Резервы показывают лишь способность справляться с шоками. Но это один из показателей финансовой устойчивости страны.

При этом июльский прирост обеспечили, скорее, случайные факторы. С 1 июля Нацбанк изменил методику расчета ЗВР и включил в них золотые монеты. То есть золота в закромах не прибавилось, но пересчет обеспечил дополнительные 70 млн долларов. Остальную часть прироста обеспечила взлетевшая цена золота на мировом рынке.


А вот в августе прирост произошел неслучайно. Кроме очередного подорожания золота, сыграла роль еще и позитивная ситуация на внутреннем рынке.

- У нас в последнее время на внутреннем рынке продажи валюты превышают ее покупку. Эту разницу покупает Нацбанк и складывает в резервы.

Для финансовой подушки нужно 11 - 14,5 млрд долларов


Резервы растут, это всегда хорошая новость. Но хватит ли их для того, чтобы выполнить свою основную функцию - обеспечить необходимый уровень поддержания финансовой стабильности в стране?

- Сейчас наши резервы немного превышают критическую величину, равную двум месяцам импорта. Но с точки зрения МВФ, желательно иметь резервов на три месяца импорта, - говорит Вадим Иосуб. - До этой величины мы недотягиваем: нужно иметь 11 миллиардов долларов в резервах. Есть и еще одна оценка, более высокая, - три месяца импорта плюс краткосрочный долг. У нас краткосрочный долг (его нужно выплатить в ближайший год) составляет приблизительно 3,5 млрд долларов. То есть хорошо бы иметь 14,5 млрд долларов в резервах.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов. Почему так мало?

- При прогнозировании власти учитывают все. Нам предстоят выплаты по внешнему долгу, с учетом этого резервы могут снижаться. Будет снижаться и поступление экспортных пошлин от экспорта нефти и нефтепродуктов. Из-за налогового маневра этот источник постепенно к 2025 году воо е сойдет к нулю, - объясняет эксперт.
KP.by
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