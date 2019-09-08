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Бум на рынке потребительского кредитования в Беларуси возобновился

В июле текущего года белорусские коммерческие банки выдали потребительских кредитов на 139,8 млн. рублей, что является наибольшим значением с октября 2018 года.

В результате задолженность физических лиц по потребительским кредитам в белорусских рублях почти достигла 5 млрд. рублей и составила на 1 августа 2019 года 4 998,3 млн. рублей. При этом на протяжении двух предыдущих месяцев текущего года объем предоставленных кредитов был существенно ниже 100 млн. рублей. А в июле 2018 года банками было выдано 119 млн. рублей потребительских кредитов.

Кредитов на финансирование недвижимости белорусские банки в июле 2019 года выдали на 113,5 млн. рублей, что немного ниже, чем в июне этого же года. Но это выше, чем в июле 2018 года, когда населению было предоставлено подобных кредитов на 93 млн. рублей. В целом задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях на 1 августа достигла 7 791,6 млн. рублей.


В то же время, в секторе корпоративного кредитования продолжается стагнация. Рублевая задолженность коммерческих предприятий государственной формы собственности сократилась в июле по сравнению с июнем на 41 млн. рублей — до 5 302,9 млн. рублей. Рублевая задолженность частных юридических лиц увеличилась на 98,5 млн. рублей и достигла 6 159,4 млн. рублей.

Портфель рублевых кредитов небанковским финансовым организациям в июле снизился на 14,3 млн. рублей и составил на 1 августа 329,8 млн. рублей.

С валютными кредитами дела обстояли еще хуже. Задолженность предприятий частного сектора в валюте в июле сократилась на 93,1 млн. долларов и составила 3 833,3 млн. долларов.

Государственные предприятия снизили объем валютных кредитов на 72,3 млн. долларов — до 5 421,6 млн. долларов. Только кредитная задолженность в иностранной валюте небанковских финансовых организаций выросла: на 22,9 млн. долларов (до 895,3 млн. долларов).

В результате кредитная задолженность экономики белорусским коммерческим банкам (без учета Банка развития) в июле не выросла, а сократилась на 81,9 млн. рублей и составила на 1 августа текущего года 45 270,1 млн. рублей.
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