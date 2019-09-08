Оборот группы компаний «Санта» превысил 1,5 млрд долларов





«Если мы говорим про оборот, то это цифры производственных предприятий. Сейчас у нас есть еще ритейл, который развивается, есть некоторые другие проекты, поэтому я думаю, что вот уже, если оценить все эти компании, то это уже свыше полутора миллиардов (долларов — прим Reform.by), если брать по крупности как бы цифр, а если брать производство, то, что является, как говорят, core — основным бизнесом, то да, это уже свыше миллиарда долларов США», — сказал он.





Сегодня в группу компаний входит более 40 предприятий, 14 производственных площадок. На «Санте» трудится 20 тыс. работников. Недавно группа начала ребрендинг, выкупленной несколько месяцев назад розничной сети «Рублевский». В Минске переформатированы шесть магазинов.









«В Беларуси по рыбному, по молочному направлению мы однозначные лидеры. Если говорить в России, мы можем быть лидерами в определенных категориях. А в целом входим в тройку ведущих игроков и в том, и в другом сегменте. По Евросоюзу все гораздо сложнее, потому что там есть пошлины. И с этой точки зрения наша продукция, прежде всего из-за пошлин, она является менее конкурентоспособной. Мы работаем, мы потихонечку там приучаем людей, где-то и к своим вкусам приучаем, где-то наши люди уехавшие, соотечественники, помогают распространять эту продукции. Сначала все начиналось с «русских» магазинов. Сейчас мы потихонечку начинаем заходить в иностранные сети, уже основываться на этнических покупателях. Экспорт в «дальнее зарубежье» — порядка 10 млн долларов. Это имеется в виду рыбной продукции. В молочной продукции на сегодняшний день цифры меньше. Сегодня для нас приоритетом является рынки Азии, потому что мы понимаем, что там нам как раз конкурировать и с европейскими производителями не у них на площадке, а уже на третьих рынках, где мы находимся в равном положении», — отметил Александр Мошенский.





По словам Александра Мошенского, группа компаний за последние пять лет выросла в два раза.