Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Оборот группы компаний «Санта» превысил 1,5 млрд долларов

Бизнесмен Александр Мошенский назвал оборот группы компаний «Санта». Он превышает 1,5 млрд долларов, заявил он в интервью телеканалу ОНТ.


«Если мы говорим про оборот, то это цифры производственных предприятий. Сейчас у нас есть еще ритейл, который развивается, есть некоторые другие проекты, поэтому я думаю, что вот уже, если оценить все эти компании, то это уже свыше полутора миллиардов (долларов — прим Reform.by), если брать по крупности как бы цифр, а если брать производство, то, что является, как говорят, core — основным бизнесом, то да, это уже свыше миллиарда долларов США», — сказал он.

Сегодня в группу компаний входит более 40 предприятий, 14 производственных площадок. На «Санте» трудится 20 тыс. работников. Недавно группа начала ребрендинг, выкупленной несколько месяцев назад розничной сети «Рублевский». В Минске переформатированы шесть магазинов.


«В Беларуси по рыбному, по молочному направлению мы однозначные лидеры. Если говорить в России, мы можем быть лидерами в определенных категориях. А в целом входим в тройку ведущих игроков и в том, и в другом сегменте. По Евросоюзу все гораздо сложнее, потому что там есть пошлины. И с этой точки зрения наша продукция, прежде всего из-за пошлин, она является менее конкурентоспособной. Мы работаем, мы потихонечку там приучаем людей, где-то и к своим вкусам приучаем, где-то наши люди уехавшие, соотечественники, помогают распространять эту продукции. Сначала все начиналось с «русских» магазинов. Сейчас мы потихонечку начинаем заходить в иностранные сети, уже основываться на этнических покупателях. Экспорт в «дальнее зарубежье» — порядка 10 млн долларов. Это имеется в виду рыбной продукции. В молочной продукции на сегодняшний день цифры меньше. Сегодня для нас приоритетом является рынки Азии, потому что мы понимаем, что там нам как раз конкурировать и с европейскими производителями не у них на площадке, а уже на третьих рынках, где мы находимся в равном положении», — отметил Александр Мошенский.

По словам Александра Мошенского, группа компаний за последние пять лет выросла в два раза.
Reform.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Александр Федута
"Где эта улица, где этот дом, где эта барышня..."
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru