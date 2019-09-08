Банки навязывают белорусам страховки по завышенным тарифам

Комитет государственного контроля в ходе проверки установил, что некоторые банки вместе с выдачей кредита навязывают людям договор страхования по завышенным в несколько раз тарифам. Об этом сообщает «Беларусь сегодня»





Ранее Министерство финансов и Национальный банк принимали меры для исключения подобной практики, но не все банкиры соблюдают правила «честной игры».





Конечно, стремление банков обезопасить себя от возможных рисков логично, но навязывание одного страховщика неправильный подход. Тем более, что тарифы применяют завышенные.





Например, банки и страховщик в ряде случаев имеют одного и того же владельца. Был также случай, когда гражданин взял кредит в двух банках и ему дважды оформили страховку в одной и той же организации.









В Госконтроле призвали Нацбанк и Министерство финансов навести порядок в данной сфере. У граждан должно быть право выбора.