Может ли молоко быть локомотивом белорусской экономики?

«Молочная отрасль Беларуси очень неоднородна. Есть лидеры, которые имеют хороший бренд, работают с материальными и нематериальными активами, внедряют новые технологии, но также велика доля убыточных молочных предприятий. Они тянут вниз весь сектор. Архаичная система размещения производства, когда каждый район должен иметь свой молочный завод, также тормозит развитие отрасли. Нужно, безусловно, добиваться разделения труда. Успешным предприятиям дать возможность консолидировать активы, в том числе ресурсную базу.





Самое большое препятствие к тому, чтобы молочная отрасль стала локомотивом экономики в том, что Беларусь не имеет возможности торговаться на мировых рынках наравне с другими. Стране нужно вступать в ВТО, принимать международные правила и работать по ним. Белорусские сертификаты должны признаваться в мире или как минимум иметь европейское подтверждение. А в этом вопросе мы только в начале пути.





При этом сам по себе сектор молочной промышленности у нас есть. Есть прекрасные пастбища, хорошие технологии, рецептуры и конечные продукты. Гигантский провал в том, как мы продаем свои товары, как мы их брендируем. Белорусской молочке явно не помогает бренд нашей страны. Беларусь — единственное европейское государство, до сих пор не получившее от Евросоюза статус страны с рыночной экономикой.









Сравнительные преимущества нашей молочной отрасли очевидны, но надо работать на том же уровне, что и новозеландские, голландские или польские производители. Одних коров, дающих молока в два раза меньше, чем голландские, явно недостаточно для того, чтобы говорить, что наша молочная промышленность конкурентоспособна и на ее основании можно выстраивать официальную стратегию развития».



