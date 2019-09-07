Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Бразильский дипломат раскрыл все карты о вступлении Беларуси в ВТО

Посол Бразилии в Беларуси Пауло Фернандо Диас Ферес, выступая перед журналистами на конференции 5 сентября, назвал предполагаемую дату вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию. По его словам, наша страна может стать членом ВТО уже в декабре текущего года.

Он также заявил, что в переговорах о членстве РБ в ВТО наметился хороший прогресс.

 «От своих коллег все чаще я слышу дату «декабрь 2019-го года», — сказал дипломат. Он отметил, что дата выглядит вполне реалистичной, а сам по себе факт вступления в ВТО пойдет на пользу торговой сфере Беларуси.

Пауло Фернандо Диас Ферес также напомним, что переговоры о членстве в ВТО ведутся уже давно и ход их был непростой. Однако за последнее время Беларусь смягчила свои условия. Посол полагает, что даже если в декабре РБ так и не вступит во Всемирную торговую организацию, переговоры в любом случае уже находятся на завершающей стадии.
Mlyn.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru