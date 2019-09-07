Бразильский дипломат раскрыл все карты о вступлении Беларуси в ВТО
Посол Бразилии в Беларуси Пауло Фернандо Диас Ферес, выступая перед журналистами на конференции 5 сентября, назвал предполагаемую дату вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию. По его словам, наша страна может стать членом ВТО уже в декабре текущего года.
Он также заявил, что в переговорах о членстве РБ в ВТО наметился хороший прогресс.
«От своих коллег все чаще я слышу дату «декабрь 2019-го года», — сказал дипломат. Он отметил, что дата выглядит вполне реалистичной, а сам по себе факт вступления в ВТО пойдет на пользу торговой сфере Беларуси.
Пауло Фернандо Диас Ферес также напомним, что переговоры о членстве в ВТО ведутся уже давно и ход их был непростой. Однако за последнее время Беларусь смягчила свои условия. Посол полагает, что даже если в декабре РБ так и не вступит во Всемирную торговую организацию, переговоры в любом случае уже находятся на завершающей стадии.
14:11 07/09/2019