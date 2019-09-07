Бразильский дипломат раскрыл все карты о вступлении Беларуси в ВТО

Он также заявил, что в переговорах о членстве РБ в ВТО наметился хороший прогресс.





«От своих коллег все чаще я слышу дату «декабрь 2019-го года», — сказал дипломат. Он отметил, что дата выглядит вполне реалистичной, а сам по себе факт вступления в ВТО пойдет на пользу торговой сфере Беларуси.





Пауло Фернандо Диас Ферес также напомним, что переговоры о членстве в ВТО ведутся уже давно и ход их был непростой. Однако за последнее время Беларусь смягчила свои условия. Посол полагает, что даже если в декабре РБ так и не вступит во Всемирную торговую организацию, переговоры в любом случае уже находятся на завершающей стадии.