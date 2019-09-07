Так здорово все начиналось





На комбинате, который контролирует госконцерн «Туркменхимия», имеются технические сложности, появлялась информация о недостаточно качественной руде и подтоплении, отмечают аналитики.





Впрочем, в августе на торгах туркменской товарно-сырьевой биржи была реализована партия мелкозернистого хлористого калия производства «Туркменхимии». Покупателем 20 тыс. тонн является турецкая компания. Цена — 110 долларов за тонну. В рамках сделки должны быть внесена предоплата, доставить весь объем требуется в течение 8 месяцев.





Это первая за шесть месяцев такая продажа, говорится в материалах Argus. Стоит отметить, что проектная мощность комбината должна составить 1,4 млн тонн удобрений в год.





Эксперты агентства также напомнили, что в настоящее время проходят судебные разбирательства между «Туркменхимией» и «Белгорхимпромом», который являлся генподрядчиком строительства комбината в Гарлыке.









В марте стало известно, что стороны уже направили аргументы в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма и озвучили суммы претензий друг к другу. Беларусь также настаивает на том, что Туркменистан неправомерно препятствует вывозу более 60 единиц строительной техники «Белгорхимпрома», общая стоимость которой превышает 7 млн долларов. Белорусская компания расценивает подобные действия Туркменистана «как противоречащие его же собственным интересам».





От нулевой эффективности до опасных ЧП. На примере Гарлыка объясняем, что бывает с месторождением-«маугли»





Напомним, cтроительство комплекса в Гарлыке велось с июня 2009 года. В итоге горно-обогатительный комбинат президенты Туркменистана и Беларуси торжественно открыли 31 марта 2017 года.





«Белгорхимпром» также должен был сопровождать проект после ввода в эксплуатацию, но из-за конфликта белорусские специалисты покинули объект. Власти Туркменистана обвиняли Беларусь в срыве сроков строительства, Минск упрекнул в срыве сроков оплаты за уже выполненные работы. «Белгорхимпрому» приходилось «латать дыры» за счет собственных средств, брать кредиты под поставку оборудования и материалов. «Такие проблемы типичны для зарубежных подрядчиков в Туркменистане. Думаю, у них просто проблемы с платежеспособностью, вот и „кидают“ с расчетами», — говорил ранее TUT.BY информированный собеседник.





В последнее время Туркм истан оказался в сложном финансовом положении, СМИ пишут о дефиците в стране даже базовых продуктов питания.









Иван Головатый, гендиректор «Беларуськалия», который является основным акционером «Белгорхимпрома», сообщил TUT.BY, что в настоящее время отношения между сторонами находятся «в рамках [судебного] разбирательства». Возобновление сотрудничества возможно после выполнения «ряда условий», но он посоветовал все вопросы на данную тему адресовать туркменской стороне. «Мы [им] комбинат построили», — сказал Головатый





Получить информацию в «Туркменхимии» не удалось. В «Белгорхимпроме» отказались от комментариев.