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Американская платежная система Payoneer начала работу в Беларуси

Американская платежная система Payoneer начала работу в Беларуси через БСБ Банк.

"БСБ Банк и Payoneer разработали уникальный для Беларуси сервис BSB Payoneer. Теперь белорусские предприниматели и компании, работающие с американскими заказчиками, могут получать доход на свой счет в БСБ Банке, пользуясь преимуществами системы Payoneer", - сказано в сообщении банка

В сообщении банка отмечается, что "в Беларуси предприниматели и предприятия, включая ИТ-компании, сталкиваются с финансовыми и правовыми аспектами работы на рынке США". В том числе сложности связаны с получением заработанных средств от частных американских заказчиков, магазинов, бирж и платформ на банковский счет в Беларуси. Это касается таких крупных игроков, как Amazon, Airbnb, Upwork, Google Play, Google AdSense, Apple Appstore и других. "Чтобы работать с ними, белорусы вынуждены обращаться к посредникам или использовать трудоемкие схемы перевода денежных средств", - сказано в сообщении.


В рамках системы BSB Payoneer все платежи переводятся прямо на счет получателя в БСБ Банке. "Платформа Payoneer даст белорусскому бизнесу дополнительные возможности благодаря быстрой обработке платежей, выгодной системе комиссий и передовым решениям, которые отвечают всем требованиям местных регуляторов. Иностранные клиенты смогут с легкостью платить малому бизнесу – клиентам БСБ Банка. Мы продолжаем работать с белорусским бизнес-сообществом, стимулируя его рост на глобальном рынке", - отметил генеральный директор направления решений для малого и среднего бизнеса в Payoneer Эяль Молдован.

Payoneer — платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard (Member Service Provider), обеспечивая международные денежные переводы и онлайн-платежи в более чем 200 странах. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.


ЗАО "БСБ Банк" действует с октября 2002 года и входит в группу "малых" белорусских банков. Акционерами банка являются три швейцарские компании: Swiss Investment Century, Alpin Professional Investment и Profinvest Professional and Financial Investment.
Белорусы и рынок
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