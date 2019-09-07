Леонид Судаленко рассказал в С октября белорусы, которые попали в базу незанятых в экономике, начнут платить по повышенному тарифу за газ и тепло. Ранее для них уже был поднят тариф за подогрев воды. Правозащитникрассказал в интервью «Еврорадио», чему на «тунеядском» декрете научилась власть, и что нужно сделать, чтобы он был отменен.





— Сегодня в базе трудоспособных не занятых в экономике около полмиллиона человек. И вот власть решила продавать им коммунальные услуги в десятки раз дороже. Такой нагрузки не выдержит ни один семейный бюджет, — отмечает правозащитник. — Но власть тут резко не поступает. Наверное, научились. Она дала с начала года повышенный тариф на горячую воду и смотрит, как поведет себя белорус, который находится в этой базе? Выйдет ли на улицу протестовать?





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Мария Тарасенко в Гомеле, пишет Пока, по словам Судаленко, против этого декрета вышла с иском тольков Гомеле, пишет gazetaby.com





— Только она одна требовала все же исключить ее из этих баз. Больше никто! Я и мой коллега Андрей Стрижак представляли ее интересы в суде, и что мы видели? Пришло два десятка человек, не более того, — рассказывает правозащитник. — У людей нет протестного настроения, чтобы добиваться отмены этого декрета.





А без этого чего-то изменить невозможно.





— Без протестов никакой отмены не будет. Мы уже стали свидетелями, как недавно руководитель государства заявил, что перегнули палку в наркотических уголовных статьях, но ведь за этим признанием стояли протесты этих родных и матерей. То есть был протест – и власть обращает на него внимание. В 2017 году был протест – и власть все же отменила этот налог на незанятость.





Что же касается Марии Тарасенко, то правозащитник напомнил, что суд не возбудил дело, посчитав его неподсудным. Однако после обращения в «дармоедскую» комиссию Марию Тарасевич освободили от уплаты. Правда, только на год. Потом ей снова придется доказывать свою правоту.





— Мы говорим сейчас, что власть уже не ведет себя как слон в посудной лавке, — отмечает Леонид Судаленко. — Они сейчас рассматривают более внимательно каждую ситуацию. И в этой редакции декрета уже есть такой термин «сложная жизненная ситуация». Как будет после 1 октября, когда снова люди получат жировки (а они придут уже в ноябре), посмотрим. Но мы пока видим, что власть научилась и сбивает любую волну.









Сегодня создали условия не протестовать, а идти на поклон, считает правозащитник.





— В одном самом большом районе Гомеля, где проживет более 200 тысяч насчитали только 175 человек, которые должны платить по повышенному тарифу. О чем это говорит? Власть снимает протестные настроения.



