Гуцериев: строительство Нежинского ГОК завершат к 2023 году

В строительство уже вложено порядка 600 миллионов долларов. А это чуть более трети запланированных средств. На будущий год объемы инвестиций составят еще 400 миллионов. Ожидается, что после запуска нового предприятия Беларусь станет калийной Меккой. Мощности Беларуськалия и Нежинского комбината позволят нашей стране стать лидером в мире по выпуску калийных удобрений.



