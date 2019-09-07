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Гуцериев: строительство Нежинского ГОК завершат к 2023 году

Крупнейший инвестиционный проект Беларуси - Нежинский ГОК - возводят точно по графику. В Минске прошло очередное заседание штаба по строительству комбината, которое провел лично бизнесмен Михаил Гуцериев, глава Славкалия, сообщает TVR.by.

В строительство уже вложено порядка 600 миллионов долларов. А это чуть более трети запланированных средств. На будущий год объемы инвестиций составят еще 400 миллионов. Ожидается, что после запуска нового предприятия Беларусь станет калийной Меккой. Мощности Беларуськалия и Нежинского комбината позволят нашей стране стать лидером в мире по выпуску калийных удобрений.
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