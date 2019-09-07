Строительный бизнес Чижа шел в глубокий минус

Чистой прибыли нет. Вместо нее минус 126,8 млн. На середину прошлого года она составляла плюс 4,3 млн.





Долгосрочная долговая нагрузка снизилась с 52,1 млн рублей до 46,4 млн. Но краткосрочные обязательства растут. В целом они составили более 53,5 млн. Пока эти суммы меньше собственного капитала (105,7 млн) и активов (208,3 млн). Но и активы, и капитал снижаются.









Напомним, что эта компания Юрия Чижа в том числе занимается достройкой квартала «Мармелад», под который выпускает облигации и закладывает недвижимость.



