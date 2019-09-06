В чем подвох? Белорусы покупают каждый день иностранной валюты на 24 млн долларов, продают — на 26 млн
За январь–август физические лица купили иностранной валюты на 497,2 млн долларов меньше, чем продали.
За январь—август физлица купили 5848,5 млн долларов, среднедневной показатель составил 24,1 млн. Продали за этот же период 6345,7 млн долларов, среднедневной показатель — 26,1 млн.
Если сумму разделить на всё население страны, получается, что в среднем каждый белорус в день покупает 2,5 доллара, сдает — чуть больше 2,7 доллара.
С начала года средний курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился почти на 5 %. Если в январе он составлял 2,1578 рубля, то в августе — уже 2,0542 рубля.
22:08 06/09/2019