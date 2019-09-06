За январь—август физлица купили 5848,5 млн долларов, среднедневной показатель составил 24,1 млн. Продали за этот же период 6345,7 млн долларов, среднедневной показатель — 26,1 млн.





Если сумму разделить на всё население страны, получается, что в среднем каждый белорус в день покупает 2,5 доллара, сдает — чуть больше 2,7 доллара.





С начала года средний курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился почти на 5 %. Если в январе он составлял 2,1578 рубля, то в августе — уже 2,0542 рубля.



