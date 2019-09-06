В проблеме разбиралась корреспондент агентства «Минск-Новости».





Схема, по которой компания предоставляет деньги в долг, выглядит следующим образом.





Организация через свой сайт предлагает без справки о доходах и привлечения поручителей оставить заявку на получение микрозайма. Человеку, которому срочно нужны деньги, скажем, 1000 рублей, предлагают взять в рассрочку (оформить на свое имя) телевизор стоимостью 2000 рублей. Далее представитель фирмы встречает «клиента» у магазина, забирает телевизор и отдает ему 1000 рублей. На этом их пути навсегда расходятся.









Фактически человеку предоставляют быстрые деньги, покупая у него телевизор с 50-процентной скидкой.





В итоге представитель организации имеет телевизор, который, как показывает практика, он перепродает в мелкий интернет-магазин (и там техника реализуется как новая). А человек, получивший 1000 рублей наличными, остается с грандиозным долгом из-за оформленной на него рассрочки. Фактически «кредитополучатель» должен вернуть сумму вдвое большую, чем получил на руки. Такие жесткие условия по кредитам не предоставляют даже самые «жадные» банки. На главной странице одной из подобных организаций честно пишут: «Мы предлагаем ставку в 0,24 % в день, что в год составляет около 100 %. Оформляя заем на 500 рублей в течение года, вы отдадите всего 1000 рублей».









Компания не задает лишних вопросов, потому что ей все равно, как вы будете выплачивать рассрочку.

Все честно!

На сайтах таких компаний прямо говорится: «Мы работаем через выкуп техники, которая оформляется клиентом в рассрочку. Услуги по оформлению микрозаймов населению не оказываем». Это позволяет им обходить необходимость регистрации в реестре микрофинансовых организаций Нацбанка, и значит, не подчиняться Указу от 30 июня 2014 года № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций», который создавался «с целью исключения недобросовестной деятельности юридических лиц в сфере привлечения средств граждан и предоставления им займов, пресечения злоупотреблений в данной сфере» (цитата из указа).









На главной странице сайта говорится, что фирма 11 лет работает на рынке кредитования и выдала 3000 займов. Однако она не является ни банком, ни микрофинансовой организацией (только они имеют право на выдачу кредитов и займов). Об этом говорится в самом низу страницы.





Деятельность подобных организаций не регулируется Нацбанком (они пусть и дают деньги, но микрофинансовой организацией в чистом виде не являются), и, казалось бы, нет на них управы, но тут за дело взялись налоговые.





— Основная проблема для нас заключается в том, что нет факта прямой передачи денег в долг. А значит, речь идет не о микрофинансовой организации, а, скорее, о цепочке операций по скупке и продаже товара, которая осуществляется, как правило, физическими лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. А вот такая незаконная деятельность это уже наш профиль, — рассказывает начальник отдела оперативных мероприятий № 3 управления оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску Константин Аверьянов. — Зачастую товар, который фирма приобрела у человека подобным образом, попадает в другие интернет-магазины. Отследить это не сложно: ряд таких товаров, как бытовая техника, имеет маркировку, в которой зашифрован реальный продавец. Когда мы проводим проверки в интернет-магазинах, то изучаем и наличие этой маркировки, и указанные в ней сведения об импортере товара. Если изначально товар продавался в ином месте, и у интернет-магазина нет на него своих документов, то это нарушение фиксируется — продавцу грозит штраф в размере до 50 % стоимости товара.





В графе «Отзывы» говорится, что предприниматель взял заем (на сумму до 1000 рублей — это максимум, который дает компания) под залог недвижимости. Однако данная фирма не должна выдавать займы под залог недвижимости и, вероятно, не делает этого. Станет ли грамотный предприниматель брать мелкий кредит под 90 % годовых под залог недвижимости?

Управа найдется на каждого хитреца

Чтобы бороться с такими организациями, налоговая отслеживает сайты, которые предоставляют деньги через выкуп техники, оформленной в рассрочку. С начала года сотрудники управления оперативных мероприятий инициировали закрытие с десяток подобных сайтов, но они открываются снова.









— На сайтах, осуществляющих легальную деятельность, их владельцы, как правило, указывают полную и достоверную информацию: наименование субъекта, УНП, регистрационный номер в торговом реестре, юридический адрес и так далее. На ресурсах же, где предлагались деньги в долг, в лучшем случае были указаны фантазийные имена и номера УНП. Надо отметить, что все регистраторы доменных имен руководствуются рядом нормативных правовых актов и, в том числе приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 18.06.2010 № 47 «О некоторых вопросах регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети Интернет». Поэтому мы направили запрос в хостинговую компанию, чтобы она истребовала с владельца сайта подтверждение, что информация о нем, указанная на сайте, соответствует действительности. Владелец не смог этого подтвердить, и администратор национальной доменной зоны (ОАЦ) принял решение исключить доменные имена из реестра национальной доменной зоны, — рассказывает заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Минску — начальник управления оперативных мероприятий Сергей Козенко.

Ежедневная процентная ставка 0,25 % — это 91 % годовых. По данным Нацбанка, средние ставки по новым кредитам банков сроком до одного года составляют 9 % годовых, то есть в десять раз меньше.

Восставшие из мертвых

В апреле после мероприятий, проведенных управлением, сайты перестали работать. А в конце мая некоторые из них ожили. Дело в том, что люди исправили свою ошибку и указали на сайте достоверные данные «владельца». Налоговики решили провести повторную проверку, и не зря: оказалось, человек, на которого зарегистрирован с десяток интернет-ресурсов по кредитованию, ведет асоциальный образ жизни и к «бизнесу» отношения не имеет. Управление оперативных мероприятий снова обратилось к регистратору доменного имени для проверки достоверности указанных при регистрации данных. И если они снова окажутся недостоверными, сайты повторно будут исключены из доменной зоны.









—Эти сайты вроде и говорят прямо о своей деятельности. И все же фактически вводят граждан в заблуждение. Если бы они писали прямо: «Купим у вас новый телефон со скидкой в 50 %». Но они формулируют по-другому, пишут, что дают кредиты. Нам доказать факт выдачи займа очень сложно. Люди зарабатывают нечестным способом и при этом не платят налоги, — отмечает С. Козенко.





Также для борьбы с «кредиторами», которые находят лазейку в законодательстве, проводят оперативные мероприятия.





— После жалобы от человека, который взял деньги в долг, наш сотрудник созвонился с этой организацией и под видом обычного заемщика с коробкой от ноутбука, якобы приобретенного в рассрочку, встретился с представителем фирмы у крупного магазина бытовой техники. После того, как «сделка» состоялась, был составлен протокол. Установлены еще порядка 20 фактов выдачи данным гражданином денег в долг. Материалы по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности направлены в суд, — рассказал заместитель начальника отдела оперативных мероприятий № 3 управления оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску Никита Базылев.





Рано или поздно подобные сайты блокируются — отсекаются от потребителя. Но на это все равно требуется время. Поэтому люди сами должны понимать, что им предлагают сомнительную финансовую махинацию, и принять все меры, чтобы обезопасить себя от возможных проблем.





Справочно





Компания, предоставляющая быстрые деньги в долг, обязана иметь название и быть зарегистрированной в реестре микрофинансовых организаций. Проверить регистрацию вы можете онлайн на сайте Нацбанка в разделе «Сведения о микрофинансовых организациях, включенных в реестр микрофинансовых организаций».







