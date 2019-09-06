В Швейцарии полностью обновили деньги

Швейцарский национальный банк (SNB) представил новую банкноту достоинством в 100 швейцарских франков. Как сообщает портал Swissinfo в оборот она поступит 12 сентября, пишет gazetaby.com





Это будет последняя банкнота в новой серии наличных денег, выпуск которых начался в 2016 году, правда, и с опозданием на шесть лет: сначала были технические проблемы с печатанием новых банковских билетов, потом пришлось дорабатывать бумагу, затем начались проблемы с водяными знаками и т.д.





Однако швейцарцы давно простили SNB все эти накладки, потому что к своим наличным они относятся трепетно. Люди, проживающие в Конфедерации, неохотно меняют привычки по части платежей – наличные деньги для них всё ещё остаются выражением личной свободы, так как обеспечивают наибольшую степень безопасности: в банкнотах никогда не садится батарея, они не оставляют «цифровых» следов, и для того, чтобы пользоваться ими, не нужно посредничество всевозможных программ-приложений.









Как показывают опросы, за наличные в Швейцарии осуществляется около 70% всех платежей в количественном выражении, и почти 45% в стоимостном.





До 100-франковой банкноты в оборот поступили новые купюры достоинством 50, 20, 10 и 200 франков. А 5 марта этого года SNB представил купюру в 1000 франков, ставшую самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире после купюры в 10 тысяч брунейских долларов.





В последнее время во всём мире наметилась тенденция к выводу из обращения особо крупных купюр. В частности, Европейский центральный банк принял решение прекратить печатать банкноты в 500 евро с апреля этого года. Однако в Швейцарии крупные купюры по-прежнему популярны: порядка 40% швейцарцев признаются, что в течение года хотя бы раз оплачивают покупки банкнотой в 1000 франков.





Тем не менее, по данным последнего исследования Swiss Payment Monitor, дебетовые или кредитные карты в Швейцарии становятся всё более распространённым средством платежей. Эти данные были получены от банков, проанализировавших степень востребованности банкоматов и частоту снятия с них наличных средств.









Например, банк UBS отмечает, что за последние 5 лет швейцарцы стали снимать наличные в банкоматах на 30% реже. При этом любопытно, что число безналичных трансакций растёт, а средняя сумма одной трансакции падает. Это означает, что жители Конфедерации даже при совершении мелких покупок предпочитают не рыться в карманах, ища мелочь, а расплатиться карточкой.





Значит ли это, что в плане возможного прощания с наличностью Швейцария скоро пойдёт по пути Швеции, где объёмы наличных платежей за последние 10 лет сократились практически вдвое, и что эта серия банкнот будет последней? Национальный банк Швейцарии такую перспективу исключает.









– Мы продолжаем придерживаться наших стандартов безопасности, в соответствии с которыми каждые 15 лет мы выпускаем в оборот совершенно новую серию банковских билетов, – заявляют в центральном банке страны. – Пока есть сколько-нибудь заметный спрос на наличные деньги, мы будем продолжать выпускать их.





Такого же курса придерживается и Федеральный совет Швейцарии.





Да, обслуживание наличного денежного оборота – дело не из дешёвых: по данным международных платежных систем, это удовольствие для любой страны обходится в 1,5-2% ВВП. Банкноты нужно напечатать, перевезти, раздать, собрать, снова раздать. Немало средств затрачивается на утилизацию купюр, которые относятся к токсичным отходам.





Использование банкнот требует серьезных операционных затрат: нужно задействовать много работников, использовать инкассационные машины и т.д. тогда как инфраструктура безналичных денег стольких затрат не требует.





Но с другой стороны, тотальная зависимость от электронных платёжных систем чревата серьёзными рисками. Что делать, например, при массовом отключении электричества или при отказе техники? Ведь даже небольшой технический сбой превращает карточку в бесполезный кусок пластика.





Так что, скорее всего, наличные и безналичные системы ещё долго будут существовать, не заменяя, но дополняя друг друга, а людям всегда имеет смысл держать при себе запас наличных на случай непредвиденных обстоятельств.





И это хорошо понимают в Швейцарии.



