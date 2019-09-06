Изменения касаются как возмещения расходов на жилье в месте командировки, так и некоторых других видов расходов. Так, при командировании в пределах республики расходы на жилье без представления подтверждающих документов возмещаются, исходя из количества ночей, проведенных в месте командировки, включая дату прибытия и дату отбытия. Так же – по количеству ночей – будет проводиться расчет оплаты жилья при командировании за границу. При этом, если фактические расходы на жилье с учетом стоимости завтраков превысили разрешенную сумму, то траты возмещаются на основании подтверждающих документов в размерах, не превышающих лимитов для конкретной страны пребывания с учетом количества суток командировки.









В документе уточняются случаи, когда суточные не будут выплачены. Например, если место проведения мероприятия и место проживания командированного совпадают, дополнительных передвижений на месте командировки не требуется и работнику обеспечено трехразовое питание направляющей или принимающей стороной. Также суточные и расходы на жилье не будут возмещаться в те дни, когда работник отправился в место командировки после окончания рабочего дня или прибыл обратно до начала рабочего дня, а также если находится в месте командировки в личных целях в выходные или праздники. Расходы на проезд в этих случаях оплачиваются на общих основаниях.





В постановлении также разрешена компенсация расходов командированных работников на операции с банковскими картами (комиссионные) и оплату местных сборов за право проживания в отдельных городах.



