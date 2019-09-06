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Не прошло и суток, а у холдинга «Бабушкина крынка» — новый директор

Кресло руководителя крупнейшего предприятия-переработчика молока в Могилевской области занял Геннадий Скитов.

 Он сменил Дмитрия Главинского, который занимал пост чуть более 2,5 лет и «освобожден от должности по соглашению сторон», пишет tut.by
Геннадий Скитов. Фото: ruscable.ru

По биографической справке Скитова, в 1990 году он окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства по специальности инженер-механик, в 2004-ом — БГЭУ (экономист-менеджер). По информации «Ежедневника», Геннадий Скитов в середине 90-х оборвал связи с криминальным миром, сменил фамилию и начал жизнь с чистого листа.


Скитов с работал на руководящих должностях на Борисовском мясокомбинате (с 2002 года), минской «Белрыбе», БАТЭ, гродненском «Белкарде» и с сентября 2013 года по июль 2016-го — на щучинском «Автопроводе». После Скитов был коммерческим директором МАЗа. После ухода с МАЗа он несколько недель проработал на Минском тракторном заводе. А теперь снова вернулся из машиностроения в пищевую промышленность.
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