Частникам разрешили принимать на работу медиков любой категории

Это самое важное для отечественных экономики и здравоохранения положение указа №326.





В принципе, альтернативы у нашей страны нет – это решение однажды должно было быть принято. Лишая врачей шансов заработать в частных медцентрах, мы стояли перед грустным выбором: платить им европейские зарплаты из бюджета (на что денег нет) или смириться с мас­совым бегством таких специалистов из страны.





Все больше молодых врачей начинают готовиться к отъезду за границу сразу после вуза: учат язык, готовятся к иностранным квалификационным экзаменам, стараются получить релевантный опыт.









И переманивают лучших специалистов из нашего здравоохранения уже не только в США, Германию, Чехию, Польшу, но даже в страны Балтии. Более смелая, чем у нас, либерализация визовой политики в Украине сделала возможным массовый медицинский туризм из государств Евросоюза во Львов, Киев, Ужгород. И там тоже теперь появились большие деньги и дефицит медицинских кадров.





Есть ли страх перед оттоком кадров из государственных медицинских учреждений? Есть. Но риск полностью лишиться квалифицированных медиков гораздо выше.





Более того, этот процесс уже вовсю идет. Если их всех переманят соседи, то молодым специалистам станет просто не у кого перенимать профессиональные навыки.





А только изучение теории врачом студента мединститута, увы, сделать не может. Без преемственности поколений, передачи практического опыта медицина становится малоэффективной.





Новый нормативный акт обеспечивает врачам гораздо больше возможностей зарабатывать в своей стране прямо сейчас.



Реакция бизнес-союзов и врачей

Практически сразу на новый нор­мативно-правовой акт одобрительным заявлением среагировал Биз­нес союз предпринимателей и нанимателей им. М.С. Кунявского:





«Деловое сообщество добилось от­мены дискриминирующей нормы, согласно которой медицинские организации частной формы собственности могли трудоустраивать у себя только медицинских работников первой или высшей квалификационной категорий, тогда как у государственных медицинских учреждений такого ограничения не было.





Требования к квалификации упразд­нены Указом Президента от 02.09.2019 № 326 «О совершенствовании лицензирования». Кроме того, данный законодательный правовой акт снизил требования к стажу медработников.





Лицензионные условия изменены с целью развития экспорта медицинских услуг и повышения их до­ступности, пояснили в пресс-­службе президента».









Глава объединяющей десятки зубоврачебных клиник Ассоциации сто­матологических организаций (АСО) БСПН Василий Шутов тоже поддержал новый документ, но выразил сожаления по поводу уже упущенных нашей страной возможностей.





«Подписание Указа № 326 – это долгож­данное событие для Ассоциации, других членов БСПН и всей медицинской общественности. Радует, что предусмотрено дальнейшее совершенствование лицензирования, которое предлагается реализовать в рамках закона.





Наша ассоциация активно участ­вовала в подготовке проекта указа, внеся регулятору около ста предложений.





Однако, ввиду того, что корректировка лицензионных требований затянулась, некоторые молодые и перспективные медики успели покинуть страну.





Хотелось бы, чтобы причины из­быточного регулирования были осмыс­лены и более не становились тормозом при подготовке актов законодательства», – отметил глава ключевой профессиональной бизнес-­ ассоциации.





По мнению сопредседателя и директора БСПН Жанны Тарасевич, принятие указа № 326 подтверждает, что организованное деловое сооб­щество, пусть не сразу, но все-таки может менять регуляторную политику государства.





БСПН в течение нескольких лет на разных площадках, в кабинетах разного уровня поднимал проблему неравных и избыточных требований лицензирования медицинской деятельности. В том числе вопрос был озвучен Жанной Тарасевич на встрече с Лукашенко.





«Спасибо всем, кто был в теме и продвигал предложения биз­неса», – резюмировала глава биз­нес-союза.





Что именно разрешили негосударственным медцентрам

Снижены требования к стажу медицинских работников, исключена необходимость наличия в штате негосударственных организаций здравоохранения врачей только первой и высшей квалификационной категории.





В качестве лицензионных требований для таких организаций теперь предусмотрено:





1) наличие не менее чем у одного работника на каждую заявленную работу и (или) услугу, составляющую лицензируемую деятельность, во всех местах осуществления этой деятельности:





– высшего и (или) среднего специального медицинского образования;





– у медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, – первой или высшей квалификационной категории;





– у медицинских работников, имеющих среднее специальное медицинское образование, – квалификационной категории, за исключением медсестер по массажу (техников-­массажистов) и зубных техников, для которых наличие квалификационной категории не требуется;





– у медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, – стажа работы по специальности, соответствующей заявленным соискателем лицензии работам и (или) услугам, составляющим лицензируемую деятельность, не менее 3 лет;





2) наличие у иных медицинских работников:





– высшего и (или) среднего специального медицинского образования;





– квалификационной категории, за исключением медсестер по массажу (техников-массажистов) и зуб­ных техников, для которых наличие квалификационной категории теперь не требуется (для организаций частной формы собственности);





– у медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, – стажа работы по специальности, соответствующей заявленным соискателем лицензии работам и (или) услугам, составляющим лицензируемую деятельность, не менее 3 лет (для организаций частной формы собственности).









Кроме того, у всех медицинских работников должен быть документ о повышении квалификации или переподготовке по специальности, соответствующей заявленным соискателем лицензии работам и (или) услугам, составляющим лицензируемую деятельность.





Как сообщила пресс-служба Лукашенко, сделано это в т.ч. для развития экспорта медицинских услуг и повышения доступности платных медицинских услуг.





По поводу конкретных положений Указа № 326 позитивно высказались и руководители конкретных компаний, ориентированных на экспорт медицинских услуг, в частности, Наталья Фролова, директор стоматологической клиники «Поли Магия»:





«Слава богу, что среди нас есть достойные люди, которые сделали все возможное для улучшения жизни коллег-медиков. Спасибо Жанне Тарасевич, спасибо БСПН, они эти годы боролись, тратили свои силы, время и вкладывали душу, чтобы наконец-то здравый смысл восторжествовал!





Сколько потерь нашей медицине, к сожалению, принес предыдущий Указ № 475, подписанный 26 ноября 2015 г. (этот документ обязал частные медцентры принимать на работу только врачей высшей и первой категорий. – Прим. «ЭГ»). Последствия его более чем печальные. Слава богу, это все в прошлом, и надеюсь, что наконец-то закончился этот период стагнации.





Пока что существенно упростили лицензионные требования, особенно касающиеся стажа; техникам, на­пример, отменили категории вообще.





Мой врачебный стаж – 30 лет (более 10 из которых – в качестве руководителя организации здравоохранения) – позволяет мне со стопроцент­ной уверенностью утверждать, что наличие первой категории в том виде и способе ее получения, как это есть сейчас, никоим образом не является критерием высокого уровня профессионализма врача.





Такой рудимент, как категория, вообще, в принципе, только в нашей стране и остался. Нигде больше она не является показателем уровня квалификации специалиста!»





Другие важные изменения

Меняется порядок приостановления и прекращения действия лицензий в связи с нарушением лицензионных требований и условий. Предусматривается право лицензирующего органа при допущении лицензиатом нарушений выносить предписание об их устранении (и только для грубых нарушений – принимать решение о приостановлении деятельности субъекта хозяйствования до устранения этих нарушений).





Основанием для принятия решения о прекращении действия лицензии может являться лишь повторное нарушение либо неустранение выявленного нарушения.





Кроме того, будет создан электронный реестр, в котором соберут все сведения о выданных (в т.ч. прекративших действие) лицензиях, обес­печив тем самым доступность ин­формации для субъектов хозяйствования, контролирующих и надзорных органов.





С 1 июля 2020 г. подтверждение наличия лицензии может осуществляться путем обращения к Единому реестру лицензий, что позволит исключить необходимость выдачи лицензий в бумажном виде, изготовления их дубликатов и копий.









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