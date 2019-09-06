31 дорожная карта: Румас и Медведев согласовали программу интеграции
Премьер-министры Беларуси и России сегодня в Москве согласовали проект программы действий по углублению интеграции и перечень дорожных карт.
Об этом заявил журналистам глава белорусского правительства Сергей Румас по итогам переговоров с участием делегаций двух стран.
"Мы с Дмитрием Медведевым подвели черту под первым этапом большой работы, поставили свои визы под программой действий, утвердили перечень дорожных карт, - рассказал Сергей Румас. - 31 дорожная карта вошла в этот перечень, и нам в течение ближайших двух месяцев предстоит очень большая работа, чтобы к началу декабря подготовить для подписания нашими президентами пакет из программы действий, дорожных карт и нескольких межправсоглашений".
Глава белорусского правительства поблагодарил руководителей экономических ведомств Беларуси и России Дмитрия Крутого и Максима Орешкина за проделанную работу по согласованию необходимых документов.
"Одновременно хочу сказать, чтобы они не расслаблялись, - предупредил Сергей Румас. - Дорожные карты - это на порядок более сложный объем работы, учитывая и сроки, и тот массив документов, которые надо будет проанализировать, чтобы качественно их подготовить".
Румас выразил уверенность, что к встрече глав государств в начале декабря все необходимые документы будут готовы.
Источник: belta.by
17:30 06/09/2019