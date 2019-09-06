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31 дорожная карта: Румас и Медведев согласовали программу интеграции

Премьер-министры Беларуси и России сегодня в Москве согласовали проект программы действий по углублению интеграции и перечень дорожных карт.

Об этом заявил журналистам глава белорусского правительства Сергей Румас по итогам переговоров с участием делегаций двух стран.

"Мы с Дмитрием Медведевым подвели черту под первым этапом большой работы, поставили свои визы под программой действий, утвердили перечень дорожных карт, - рассказал Сергей Румас. - 31 дорожная карта вошла в этот перечень, и нам в течение ближайших двух месяцев предстоит очень большая работа, чтобы к началу декабря подготовить для подписания нашими президентами пакет из программы действий, дорожных карт и нескольких межправсоглашений".

Глава белорусского правительства поблагодарил руководителей экономических ведомств Беларуси и России Дмитрия Крутого и Максима Орешкина за проделанную работу по согласованию необходимых документов. 

"Одновременно хочу сказать, чтобы они не расслаблялись, - предупредил Сергей Румас. - Дорожные карты - это на порядок более сложный объем работы, учитывая и сроки, и тот массив документов, которые надо будет проанализировать, чтобы качественно их подготовить".


Румас выразил уверенность, что к встрече глав государств в начале декабря все необходимые документы будут готовы. 
Источник: belta.by
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