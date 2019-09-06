Украина может ввести ограничения на импорт белорусского бензина
Украина может задействовать ограничительные механизмы для снижения импорта белорусского бензина вслед за введением импортных пошлин на поставляемое по нефтепроводам российское дизтопливо, считает директор ООО "Консалтинговая группа А-95" (Киев) Сергей Куюн.
"Вслед за "дизельными" пошлинами на российское ДТ могут быть введены ограничения на белорусский бензин", - сказал Куюн в интервью "Вестнику Белнефтехима" - ведомственному журналу концерна "Белнефтехим".
Эксперт связывает возможные ограничения на импорт белорусского бензина с активизацией НПЗ "Укртатнафта", которым управляет группа "Приват".
"По всему видно, что теперь у группы больше уверенности в завтрашнем дне, чувствуется ее активизация на рынке. Думаю, "Укртатнафта" в обозримом будущем нарастит переработку. Правда, это может быть сопряжено с ограничительными мерами в отношении поставок белорусского бензина — основного конкурента "Укртатнафты" на внутреннем рынке", - сказал Куюн.
Он пояснил, что "если наращивать переработку (в "Укртатнафта" – ИФ), то бензина будет еще больше, надо решать вопрос сбыта, и здесь ограничение импорта из Беларуси многим видится выходом". При этом эксперт констатировал, что в целом потребление бензина в Украине снижается, поэтому его реализация проблематична в условиях переизбытка на рынке.
По его данным, импорт бензинов из Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года сократился на 25% (104 тыс. тонн) до 315 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Эксперт объясняет снижение поставок белорусского бензина тем, что "крупнейшие покупатели — ОККО, WOG, AMIC ушли к "Орлен Летува". "В итоге доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка в первом полугодии снизилась с 44% до 34%. А Литва нарастила поставки на 79%", - отметил Куюн.
Между тем, эксперт подчеркивает растущую привлекательность белорусского дизтоплива на украинском рынке в условиях введения Украиной с 1 августа спецпошлины на дизельное топливо, поставляемое из России трубопроводным транспортом, и СУГ. С 1 октября спецпошлина вырастет с 3,75% до 4%, напомнил Куюн.
"Это автоматически усилит привлекательность белорусского направления. По заявлениям менеджмента БНК, у компании есть ресурсы для наращивания поставок почти на 30% от текущего уровня или на 50 тыс. тонн дизтоплива в месяц", - сообщил эксперт.
Он также сказал, что в Украине ожидают начала поставок дизтоплива от Мозырского НПЗ по украинскому участку нефтепродуктопровода Самара-Западное направление, которым управляет компания "ПрикарпатЗападТранс".
"Крайне интересным событием стало приобретение 50% компании "ПрикарпатЗападТранс", управляющей украинским участком нефтепродуктопровода Самара — Западное направление, белорусским предпринимателем Николаем Воробьем. Он обещает, что вскоре мозырское дизтопливо пойдет в Украину по данной магистрали. Для украинского рынка это настоящая интрига", - утверждает Куюн.
Как сообщалось, в марте текущего года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис" (конечный бенефициар Николай Воробей), получить контроль в ООО "ПрикарпатЗападТранс", которое эксплуатирует единственный в Украине нефтепродуктопровод.
Источник: interfax.by
14:56 06/09/2019