Украина может ввести ограничения на импорт белорусского бензина





"Вслед за "дизельными" пошлинами на российское ДТ могут быть введены ограничения на белорусский бензин", - сказал Куюн в интервью "Вестнику Белнефтехима" - ведомственному журналу концерна "Белнефтехим".





Эксперт связывает возможные ограничения на импорт белорусского бензина с активизацией НПЗ "Укртатнафта", которым управляет группа "Приват".





"По всему видно, что теперь у группы больше уверенности в завтрашнем дне, чувствуется ее активизация на рынке. Думаю, "Укртатнафта" в обозримом будущем нарастит переработку. Правда, это может быть сопряжено с ограничительными мерами в отношении поставок белорусского бензина — основного конкурента "Укртатнафты" на внутреннем рынке", - сказал Куюн.





Он пояснил, что "если наращивать переработку (в "Укртатнафта" – ИФ), то бензина будет еще больше, надо решать вопрос сбыта, и здесь ограничение импорта из Беларуси многим видится выходом". При этом эксперт констатировал, что в целом потребление бензина в Украине снижается, поэтому его реализация проблематична в условиях переизбытка на рынке.





По его данным, импорт бензинов из Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года сократился на 25% (104 тыс. тонн) до 315 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.





Эксперт объясняет снижение поставок белорусского бензина тем, что "крупнейшие покупатели — ОККО, WOG, AMIC ушли к "Орлен Летува". "В итоге доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка в первом полугодии снизилась с 44% до 34%. А Литва нарастила поставки на 79%", - отметил Куюн.





Между тем, эксперт подчеркивает растущую привлекательность белорусского дизтоплива на украинском рынке в условиях введения Украиной с 1 августа спецпошлины на дизельное топливо, поставляемое из России трубопроводным транспортом, и СУГ. С 1 октября спецпошлина вырастет с 3,75% до 4%, напомнил Куюн.





"Это автоматически усилит привлекательность белорусского направления. По заявлениям менеджмента БНК, у компании есть ресурсы для наращивания поставок почти на 30% от текущего уровня или на 50 тыс. тонн дизтоплива в месяц", - сообщил эксперт.









Он также сказал, что в Украине ожидают начала поставок дизтоплива от Мозырского НПЗ по украинскому участку нефтепродуктопровода Самара-Западное направление, которым управляет компания "ПрикарпатЗападТранс".





"Крайне интересным событием стало приобретение 50% компании "ПрикарпатЗападТранс", управляющей украинским участком нефтепродуктопровода Самара — Западное направление, белорусским предпринимателем Николаем Воробьем. Он обещает, что вскоре мозырское дизтопливо пойдет в Украину по данной магистрали. Для украинского рынка это настоящая интрига", - утверждает Куюн.





Как сообщалось, в марте текущего года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис" (конечный бенефициар Николай Воробей), получить контроль в ООО "ПрикарпатЗападТранс", которое эксплуатирует единственный в Украине нефтепродуктопровод.