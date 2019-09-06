Белорусский рубль попытался отыграться перед выходными
Торги в пятницу 6 сентября завершились укреплением белорусского рубля сразу ко всем основным валютам, но по итогам недели зафиксировано ослабление по всем фронтам.
Так, сегодня валютная корзина подешевела впервые после восьми дней роста, но снижение стоимости составило всего 0,11%. За первые четыре дня текущей недели корзина валют подорожала на 0,91%. Таким образом, суммарный результат по итогам недели составил +0,80%, а по итогам августа было +0,56%.
Курс доллара упал сегодня на 0,0034 рубля до 2,1071 BYN/USD. Американец подешевел третий раз подряд. Общее снижение за это время составило 0,0119 BYN, но по итогам недели курс доллара вырос на 0,0091 BYN.
Напомним, что по итогам торгов во вторник 3 сентября курс доллара подскочил до 2,1190 BYN — максимума почти за 5 месяцев.
Курс евро опустился на 0,0022 BYN до 2,3271 BYN/EUR и покинул минимум за 83 дня. По итогам недели курс европейской валюты вырос на 0,0111 BYN.
Курс российского рубля сдал назад лишь на 0,0019 BYN до 3,1839 BYN/100 RUB.
Российский рубль укреплялся семь торгов подряд, его курс подскочил на 0,0812 BYN до максимума за 35 дней и только в конце недели незначительно подешевел.
По итогам первой недели сентября российская валюта подорожала на 0,0362 BYN.
Итоги недели 2—6 сентября на валютном рынке Беларуси
курс доллара +0,43%
курс евро +0,48%
курс российского рубля +1,15%
корзина валют +0,80%.
Несмотря на укрепление белорусского рубля в конце недели, он не смог отыграть потери, которые накопились в начале недели.
Россия
На Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился всего на 5 копеек до 65,9881 BYN. Евро подорожал всего на копейку до 72,89 BYN.
Снижение учётной ставки
Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% до 7,00% годовых. Это минимальное значение с 2014 года. Официально ставка будет понижена с 09.09.2019.
Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября 2019 года.
Источник: select.by
13:56 06/09/2019