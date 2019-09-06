Белорусский рубль попытался отыграться перед выходными





Так, сегодня валютная корзина подешевела впервые после восьми дней роста, но снижение стоимости составило всего 0,11%. За первые четыре дня текущей недели корзина валют подорожала на 0,91%. Таким образом, суммарный результат по итогам недели составил +0,80%, а по итогам августа было +0,56%.





Курс доллара упал сегодня на 0,0034 рубля до 2,1071 BYN/USD. Американец подешевел третий раз подряд. Общее снижение за это время составило 0,0119 BYN, но по итогам недели курс доллара вырос на 0,0091 BYN.





Напомним, что по итогам торгов во вторник 3 сентября курс доллара подскочил до 2,1190 BYN — максимума почти за 5 месяцев.





Курс евро опустился на 0,0022 BYN до 2,3271 BYN/EUR и покинул минимум за 83 дня. По итогам недели курс европейской валюты вырос на 0,0111 BYN.





Курс российского рубля сдал назад лишь на 0,0019 BYN до 3,1839 BYN/100 RUB.

Российский рубль укреплялся семь торгов подряд, его курс подскочил на 0,0812 BYN до максимума за 35 дней и только в конце недели незначительно подешевел.





По итогам первой недели сентября российская валюта подорожала на 0,0362 BYN.





Итоги недели 2—6 сентября на валютном рынке Беларуси

курс доллара +0,43%

курс евро +0,48%

курс российского рубля +1,15%

корзина валют +0,80%.





Несмотря на укрепление белорусского рубля в конце недели, он не смог отыграть потери, которые накопились в начале недели.







Россия

На Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился всего на 5 копеек до 65,9881 BYN. Евро подорожал всего на копейку до 72,89 BYN.





Снижение учётной ставки

Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% до 7,00% годовых. Это минимальное значение с 2014 года. Официально ставка будет понижена с 09.09.2019.





Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября 2019 года.