Началось банкротство завода «Лантан», это еще один осколок ВПК СССР

Завод «Лантан» в городском поселке Ореховск был введен в строй в 1973 году и во времена СССР занимался производством керамических конденсаторов. Как и ряд других предприятий Витебщины, производивших элементы радиоэлектронной аппаратуры для оборонной промышленности, входил в производственное объединение «Монолит». Тогда на этом заводе, который, по сути, был 9-м цехом «Монолита» работало 900 человек, что составляло более четверти от населения поселка.





Конденсаторы по советской технологии на предприятии производили до 2003 года, пока они не оказались совсем невостребованными. После этого основной продукцией завода стали мелки, производство которых освоили еще в 1996 году.





В 2008 году в Ореховск с «Монолита» передали оборудование для производства керамической посуды, и на «Лантане» освоили изготовление сувенирной тары для алкогольных напитков. Через год начали производить и художественные керамические изделия.





Однако при производстве керамики допускался очень большой процент брака, так в 2011 году заводу вернули четверть всех произведенных керамических изделий из-за некондиции. Их пришлось дробить и пускать в перепроизводство.





В 2011 году Министерство промышленности выделило «Лантану» из инновационного фонда предприятию 356 000 000 неденоминированных рублей на освоение производства керамических электроизоляторов, которые Беларуси приходилось импортировать. В 2012 году завод получил в качестве ссуды 400 000 000 неденоминированных рублей для создания восьми (Sic!) рабочих мест и трудоустройства на них безработных.









Изоляторы смогли выпустить только опытной партией — как оказалось предприятие не может обеспечить необходимое качество этих деталей. Новые места на заводе, естественно, в таком случае создавать не было смысла, и бюджетные деньги оказались потрачены впустую.





После этого открытое акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству, пытались сбыть частнику. На продажу «Лантан» выставлялся в 2013 и 2017 годах, но желающих приобрести такой актив не нашлось.





Размер требований кредиторов составляет 960 118 рублей 38 копеек. Имущество ОАО «Лантан» оценивается в 662 104 рубля 80 копеек, в том числе — доля в уставном фонде ООО «Монолит ПДМ» стоимостью 369 022 рубля 14 копеек.