Китай стремительно сокращает кредитование Беларуси

Столь значительное сокращение задолженности перед КНР является следствием, возможно, сложной финансовой ситуации в самом Китае, где многим банкам грозит банкротство, долларов в стране не хватает, а курс юаня стремительно падает по отношению к доллару.





На таком фоне долговые отношения с Россией выглядят вполне благополучными. За семь месяцев текущего года правительство Беларуси привлекло 448 млн. долларов от правительства и банков РФ, тогда как выплачено было всего 403,9 млн. долларов.





Таким образом, Беларусь фактически рефинансирует задолженность перед Россией, даже без получения специального правительственного кредита.





Всего в январе—июле 2019 года правительство РБ получило из-за границы займы на 559,8 млн. рублей. Кроме кредитов из Китая и России было получено 57,9 млн. долларов от МБРР и 20,5 млн. долларов от ЕБРР и СИБ.





География погашения была более обширной. Кроме выплат Китаю и России, было выплачено 176,5 млн. долларов Евразийскому фонду стабилизации и развития, 36,6 млн. долларов — МБРР, 0,8 млн. долларов — ЕБРР и СИБ и — 0,7 млн. долларов — Товарно-кредитной корпорации США.





В результате внешний государственный долг Беларуси за семь месяцев сократился на 0,4 млрд. долларов (с учетом курсовых разниц) и составил на 1 августа текущего года 16,5 млрд. долларов.









Внутренний государственный долг за рассматриваемый период вырос на 0,3 млрд. рублей и достиг на 1 августа 9,2 млрд. рублей. Минфин разместил на внутреннем рынке облигации на 651,2 млн. долларов, а погасил облигации на 160,3 млн. долларов и 227,2 млн. рублей.





Совокупный валютный и рублевый государственный долг РБ с начала года уменьшился на 2,6 млрд. рублей и составил на 1 августа 2019 года 42,7 млрд. рублей.





Большая часть данного снижения обусловлена уменьшением курсов иностранных валют по отношению к белорусскому рублю.