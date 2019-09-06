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Reuters: Мировая экономика потеряет $850 млрд

Агентство подсчитало ущерб от торгового спора между Вашингтоном и Пекином, который продолжается с 2018 года.

о данным исследователей, которые, в частности, проанализировали газетные статьи, неопределенность торговой политики "поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов".
 
Также они оценили силу удара неопределенности на экономическую активность, так как предприятия снижают темпы производства и сокращают инвестиции. Исследователи пришли к выводу, что в глобальном масштабе его влияние составит около 1% ВВП.
 
По оценкам Reuters, сейчас ВВП США оценивается примерно в 20 триллионов долларов, а мировой ВВП − около 85 триллионов долларов.
 
При этом влияние в 1% приведет к потере в сфере торговли в США на уровне 200 миллиардов долларов к ВВП страны и 850 миллиардов к мировому ВВП.

 
Напомним, торговая война между США и Китаем разгорелась в 2018 году, после того, как американский президент Дональд Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин отвечал Вашингтону зеркально. 
 
Стороны неоднократно вели переговоры о разрешении ситуации, однако на данный момент не достигли договоренностей.
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