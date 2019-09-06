Белорусская промышленность должна кредиторам более $ 32 миллиардов

По состоянию на 1 июля 2019 года суммарная задолженность крупных и средних организаций промышленности составила 63,463 млрд BYN (для сравнения доходы консолидированного бюджета Беларуси на 2018 год составили 32 миллиардов рублей), передает "Белсат"





Под суммарными долгами власти понимают сумму кредиторки (задолженность за товары, или услуги, которая возникает, когда нет своевременной оплаты) и задолженности по кредитам и займам. К крупным фирмам относятся предприятия с численностью работающих свыше 250 человек, к средним – от 100 до 250 человек.





Реальный сектор с реальными проблемами

Совокупные долги промышленности Беларуси – это половина (50,3%) всех долгов реального сектора. При этом в добавленной стоимости экономики удельный вес промышленности заметно ниже.



Безнадежные неплательщики

Задолженность по кредитам и займа в промышленности составляют 42,872 млрд BYN. Главными неплательщиками по кредитам и займам являются пищепром (9,430 млрд BYN), деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасль (709, 2 млн BYN), машиностроение (402,9 млн BYN). Среди крупнейших – Светлогорский ЦКК и фабрика «Герой труда» в Добруше, Минский тракторный завод («МТЗ»).



