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«Бабушкина крынка» осталась без директора

Холдинг «Бабушкина крынка» временно остался без директора, пишет ИА «Могилевские ведомости». Дмитрий Главинский освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон, сообщили в Могилевском гособъединении «Мясомолпром».

Дмитрий Главинский возглавлял холдинг чуть более 2,5 года — с февраля 2017-го. Он сменил на этом посту Игоря Конончука, который был избран депутатом. До этого Главинский был первым заместителем гендиректора ОАО «Белрыба».

Главинского освободили от должности решением наблюдательного совета холдинга «Бабушкина крынка». Обязанности руководителя предприятия в настоящее время исполняет заместитель директора по производству Галина Титенкова.

Нового директора «Бабушкиной крынки» назначат в ближайшее время.
Источник: TUT.BY
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