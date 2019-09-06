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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 8,89 млрд долларов

ЗВР Беларуси по итогам августа обновили исторический максимум. Они составили 8,89 млрд долларов на 1 сентября. За август резервы увеличились на 263,1 млн долларов, сообщает Нацбанк. В июле прирост составил 337,2 млн.

Правительство и Нацбанк в августе заплатили по внешним обязательствам 550 млн долларов.

Резервы растут за счет покупки Нацбанком валюты на БВФБ, а также поступления средств от размещения облигаций. В начале месяца Минфин разместил в России ценные бумаги на 10 млрд российских рублей. Кроме того, на размер ЗВР повлияло увеличение стоимости монетарного золота, а также поступления от экспортных пошлин.

Текущий размер ЗВР уже значительно превышает тот, который Нацбанк установил в качестве целевого показателя на конец года — 7,1 млрд долларов.
reform.by
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