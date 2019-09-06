Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 8,89 млрд долларов
ЗВР Беларуси по итогам августа обновили исторический максимум. Они составили 8,89 млрд долларов на 1 сентября. За август резервы увеличились на 263,1 млн долларов, сообщает Нацбанк. В июле прирост составил 337,2 млн.
Правительство и Нацбанк в августе заплатили по внешним обязательствам 550 млн долларов.
Резервы растут за счет покупки Нацбанком валюты на БВФБ, а также поступления средств от размещения облигаций. В начале месяца Минфин разместил в России ценные бумаги на 10 млрд российских рублей. Кроме того, на размер ЗВР повлияло увеличение стоимости монетарного золота, а также поступления от экспортных пошлин.
Текущий размер ЗВР уже значительно превышает тот, который Нацбанк установил в качестве целевого показателя на конец года — 7,1 млрд долларов.
09:26 06/09/2019