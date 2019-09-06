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БелАЗ представил новый 90-тонный самосвал

БелАЗ представил новый самосвал грузоподъмностью 90 тонн. БЕЛАЗ-7558F получил электромеханическую трансмиссию, как и другие машины серии.


Самосвал имеет двигатель Cummins QST 30-C мощностью 1 200 л.с. и трансмиссию переменного тока нового поколения General Electric. Новинка также получила противоюзовую и противобуксовочную системы, систему стабилизации скорости на спуске, поддерживается автоматическое ограничение скорости и т.д.

Также обещают повышенную надежность, благодаря обновленной раме, улучшенный комфорт для водителя.
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