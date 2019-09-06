Румас и Медведев обсудят интеграцию 6 сентября

«Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-беларусских отношений, интеграции в рамках Союзного государства и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», – говорится в сообщении правительства РФ.





Программа развития интеграции с РФ в рамках Союзного государства недавно была передана на рассмотрение Лукашенко. Румас анонсировал парафирование программы в сентябре. Планируется, что программа и пакет дорожных карт будут подписаны президентами в декабре этого года.



