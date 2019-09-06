Румас и Медведев обсудят интеграцию 6 сентября
Сергей Румас и Дмитрий Медведев проведут встречу в Москве 6 сентября. Премьер-министры двух стран будут обсуждать отношения Беларуси и России, интеграционные вопросы и темы, касающиеся ЕАЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
«Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-беларусских отношений, интеграции в рамках Союзного государства и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», – говорится в сообщении правительства РФ.
Программа развития интеграции с РФ в рамках Союзного государства недавно была передана на рассмотрение Лукашенко. Румас анонсировал парафирование программы в сентябре. Планируется, что программа и пакет дорожных карт будут подписаны президентами в декабре этого года.
08:37 06/09/2019