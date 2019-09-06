Белорусский стартап RocketBody привлек $1 миллион инвестиций
На Product Hunt появилось новое спортивное приложение от белорусского стартапа RocketBody.
Пока приложение доступно AppStore, в концу года оно появится и в Google Play.
На улучшение взаимодействия с клиентами и тестовую монетизацию приложения RocketBody привлёк миллион долларов от Gagarin Capital и AltaIR Capital.
Инвестиции были привлечены несколько месяцев назад. Об этом Тимофей Липский ранее заявлял в комментарии dev.by, при этом он отказался сообщать подробности сделки.
07:43 06/09/2019