Белорусский стартап RocketBody привлек $1 миллион инвестиций

Пока приложение доступно AppStore, в концу года оно появится и в Google Play.





На улучшение взаимодействия с клиентами и тестовую монетизацию приложения RocketBody привлёк миллион долларов от Gagarin Capital и AltaIR Capital.





Инвестиции были привлечены несколько месяцев назад. Об этом Тимофей Липский ранее заявлял в комментарии dev.by, при этом он отказался сообщать подробности сделки.



