Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусский стартап RocketBody привлек $1 миллион инвестиций

На Product Hunt появилось новое спортивное приложение от белорусского стартапа RocketBody.

Пока приложение доступно AppStore, в концу года оно появится и в Google Play.

На улучшение взаимодействия с клиентами и тестовую монетизацию приложения RocketBody привлёк миллион долларов от Gagarin Capital и AltaIR Capital.

Инвестиции были привлечены несколько месяцев назад. Об этом Тимофей Липский ранее заявлял в комментарии dev.by, при этом он отказался сообщать подробности сделки. 
DEV.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Петр Рудковский
Нацыяналізм еўрапейцаў і рускі мір беларусаў
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru