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В загрузке АЭС поучаствуют Мошенский и Байко, но больше всех - Белнефтехим

Правительство утвердило новый план по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года. Фактически он связан со строительством в стране БелАЭС. Судя по документу, наибольший вклад в увеличение загрузки станции сделает концерн «Белнефтехим».

Всего до 2025 года он должен увеличить энергопотребление почти на 1,3 млрд кВт·ч/год. В том числе эту нагрузку должен дать новый комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ.

Есть свои задачи и у Минпрома: увеличение энергопотребления на МАЗе, МТЗ, БЕЛАЗе и т.д. Минтранс займется освещением автотрасс. Скорее всего там поставят светодиоды, как и во многих тепличных хозяйствах.

В списке есть и частные проекты. Например, строительство и обслуживание автоматизированного складского комплекса числится за «Санта Бремор» Александра Мошенского, а комплекс по выращиванию грибов (СООО «БОНШЕ») — за империей братьев Байко.
Officlife.media
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