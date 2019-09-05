В загрузке АЭС поучаствуют Мошенский и Байко, но больше всех - Белнефтехим
Правительство утвердило новый план по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года. Фактически он связан со строительством в стране БелАЭС. Судя по документу, наибольший вклад в увеличение загрузки станции сделает концерн «Белнефтехим».
Всего до 2025 года он должен увеличить энергопотребление почти на 1,3 млрд кВт·ч/год. В том числе эту нагрузку должен дать новый комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ.
Есть свои задачи и у Минпрома: увеличение энергопотребления на МАЗе, МТЗ, БЕЛАЗе и т.д. Минтранс займется освещением автотрасс. Скорее всего там поставят светодиоды, как и во многих тепличных хозяйствах.
В списке есть и частные проекты. Например, строительство и обслуживание автоматизированного складского комплекса числится за «Санта Бремор» Александра Мошенского, а комплекс по выращиванию грибов (СООО «БОНШЕ») — за империей братьев Байко.
21:17 05/09/2019