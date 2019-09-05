Всего до 2025 года он должен увеличить энергопотребление почти на 1,3 млрд кВт·ч/год. В том числе эту нагрузку должен дать новый комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ.





Есть свои задачи и у Минпрома: увеличение энергопотребления на МАЗе, МТЗ, БЕЛАЗе и т.д. Минтранс займется освещением автотрасс. Скорее всего там поставят светодиоды, как и во многих тепличных хозяйствах.





В списке есть и частные проекты. Например, строительство и обслуживание автоматизированного складского комплекса числится за «Санта Бремор» Александра Мошенского, а комплекс по выращиванию грибов (СООО «БОНШЕ») — за империей братьев Байко.