Бразилия планирует привлечь белорусские компании к добыче нефти

В данный момент, по словам дипломата, в Бразилии хватает имеющихся запасов нефти, которые обеспечивают потребности страны. Бразильцы размышляют над возможностью добычи нефти на суше и в соседствующих с ними странах. Оцениваются новые залежи черного золота, а также природного газа.





Бразильский дипломат отметил, что у нашей страны есть опыт и знания по добыче нефти на суше. Он упомянул, что эта идея возникла в разговоре с коллегой – послом Беларуси в Бразилии Александром Церковским.





"Так совпало, что моим другом является директор второй по размеру компании по добыче нефти в Бразилии. Я организовал встречу представителей посольства и этой компании", – рассказал Пауло Фернандо Диас Ферес. Он предупредил, что говорить о конкретных результатах пока рано.









Перспективные сферы





Бразилия не исключает возможности будущего развития торгово-экономических отношений с нашей страной в контексте потенциала Евразийского экономического союза и перспектив, которые откроются перед Беларусью, когда она вступит во Всемирную торговую организацию.





Взаимный товарооборот между странами составляет порядка 500 миллионов долларов. Бразильский посол оценивает этот факт позитивно, хотя внешнеторговое сальдо Бразилии – отрицательное.





"Для нас это не является большой проблемой. Мы видим в этом, скорее, возможность для развития сотрудничества", – отметил Пауло Фернандо Диас Ферес. Беларусь экспортирует в Бразилию в основном калийные удобрения, а наш импорт из Бразилии – это самолеты Embraer и сельскохозяйственная продукция.





Говоря о перспективных сферах, в которых страны могут развивать сотрудничество, посол упомянул также военно-промышленный комплекс. Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры о налаживании контактов между белорусским военно-промышленным комитетом и бразильской стороной. Сложностью в достижении такого соглашения является то, что в Бразилии в этой сфере работают частные компании, и мнение государства здесь может не оказать должного эффекта. В этом случае, добавил посол, нужно будет договариваться отдельно с каждой компанией.



