«ЮНИСОН» возобновит сборку электромобилей в коне года
Директор компании-дистрибьютора «Юнисон Авто» Дмитрий Шелег заявил, что компания рассматривает возможность продажи электробусов и электромобилей коммунальных служб для эксплуатации в черте города. Параллельно с компанией «Юнисон» о выпуске электромобилей коммунальных служб задумываются и госструктуры. Речь идет о сборке из белорусских комплектующих.
Выпуск электромобилей возобновится после запуска производства полного технологического цикла, включая сварку и покраску. По оптимистичным прогнозам, это произойдет в конце года.
Он сообщил, что с начала года заводу удалось продать на белорусском и российском рынках пробную партию (несколько десятков) собранных китайских электромобилей Zotye E200EV.
Потенциальный спрос на электромобили в Беларуси, по оценкам Дмитрия Шелега, составляет около 1 тыс. единиц.
20:35 05/09/2019