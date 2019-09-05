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«ЮНИСОН» возобновит сборку электромобилей в коне года

Директор компании-дистрибьютора «Юнисон Авто» Дмитрий Шелег заявил, что компания рассматривает возможность продажи электробусов и электромобилей коммунальных служб для эксплуатации в черте города. Параллельно с компанией «Юнисон» о выпуске электромобилей коммунальных служб задумываются и госструктуры. Речь идет о сборке из белорусских комплектующих.

Выпуск электромобилей возобновится после запуска производства полного технологического цикла, включая сварку и покраску. По оптимистичным прогнозам, это произойдет в конце года. 

Он сообщил, что с начала года заводу удалось продать на белорусском и российском рынках пробную партию (несколько десятков) собранных китайских электромобилей Zotye E200EV.

Потенциальный спрос на электромобили в Беларуси, по оценкам Дмитрия Шелега, составляет около 1 тыс. единиц.
Officelife.media
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