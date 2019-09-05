«ЮНИСОН» возобновит сборку электромобилей в коне года

Выпуск электромобилей возобновится после запуска производства полного технологического цикла, включая сварку и покраску. По оптимистичным прогнозам, это произойдет в конце года.





Он сообщил, что с начала года заводу удалось продать на белорусском и российском рынках пробную партию (несколько десятков) собранных китайских электромобилей Zotye E200EV.





Потенциальный спрос на электромобили в Беларуси, по оценкам Дмитрия Шелега, составляет около 1 тыс. единиц.