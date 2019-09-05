Беларуськалий сократит выпуск удобрений

Беседуя с журналистами, гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый уточнил, что на сегодняшний день предприятие не планирует наращивать производство, а для обеспечения стабильной работы будет достаточно 80-процентной загрузки. По его словам, максимальный спрос рационально было бы обеспечивать в ходе посевных кампаний в отдельных регионах.





На третьем рудоуправлении "Беларуськалия" проходят ремонтные работы подъемной машины ствола №4 и технологических секций. Планируется, что состоится последовательная приостановка двух технологических линий четвертого рудоуправления. Капремонт на третьем рудоуправлении запланирован на сентябрь, на четвертом — на октябрь, работы на втором рудоуправлении запланированы на конец октября - начало ноября.





За 60 лет работы ОАО "Беларуськалий" произвел около 350 миллионов тонн калийных удобрений.







