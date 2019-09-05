"В целях импортозамещения крестьянские (фермерские) хозяйства совместно с научными организациями в настоящее время закладывают плантации фундука и грецкого ореха для последующего изучения в промышленных условиях Беларуси. Так, в Гродненской и Минской областях фундук заложен на площади около 60 га, грецкий орех - порядка 22 га", - проинформировала Татьяна Карбанович.





Представитель Минсельхозпрода также рассказала о производстве в Беларуси некоторых других видов культур.





В частности, основное производство спаржевой фасоли сосредоточено в Гомельском районе, площадь составляет более 50 га. Ожидаемый объем производства - 380 т. Спаржевая фасоль направляется на заморозку, консервирование, незначительные объемы реализуются в свежем виде.





Сахарная кукуруза возделывается в ОАО "Туровщина" Житковичского района Гомельской области. Площадь посадки увеличилась с 40 до 150 га. Ожидаемый объем производства в текущем году - 1,5 тыс. т.









Бахчевых культур в этом году планируется собрать около 450 т. Посадки сосредоточены в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. По данным на 3 сентября, собрано около 130 т арбузов.